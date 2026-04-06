Educación inicia rediseño del Currículo Nacional Básico

Tegucigalpa, Honduras

Una mesa técnica conformada por especialistas en educación comenzará en los próximos días el rediseño del Currículo Nacional Básico (CNB) para el sistema educativo hondureño.

La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que personal de Currículo y Evaluación de la Secretaría de Educación (Seduc), junto a técnicos y asesores educativos, liderarán la elaboración de la nueva propuesta curricular.

El objetivo de la actualización será implementar la metodología STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Este enfoque busca preparar a los estudiantes con habilidades esenciales como pensamiento crítico, creatividad, innovación y resolución de problemas.

Las autoridades explicaron que la estrategia beneficiará a los cerca de 1.8 millones de estudiantes a nivel nacional, al tiempo que contribuirá a reducir las brechas existentes en el sistema educativo y fortalecer el desarrollo del país.

A diferencia de los métodos tradicionales, donde las materias se imparten de manera aislada, STEAM conecta los contenidos mediante trabajo en equipo y desafíos basados en problemas reales. La inclusión de las artes potencia la creatividad y el pensamiento lateral, capacidades indispensables para la resolución de problemas, según expertos.

El viceministro de Educación, Denis Cáceres, aseguró que “estamos obligados como nueva administración a entregar a la sociedad un currículo científico, tecnológico y libre de ideologías”.