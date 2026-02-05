Educación iniciará actualización del Currículo Nacional Básico vigente desde 2003

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades de la Secretaría de Educación anunciaron que iniciarán el proceso de actualización del Currículo Nacional Básico (CNB), con el objetivo de mejorar la calidad educativa del país.

El CNB es la hoja de ruta del sistema educativo hondureño. El documento, aprobado en 2003, establece los aprendizajes que deben adquirir los estudiantes desde su ingreso a prebásica hasta la culminación del nivel medio.

En ese sentido, Arely Argueta, ministra de Educación, manifestó que a partir del nuevo año escolar se comenzará a trabajar en el cambio de la currícula, la cual no ha sido actualizada en más de dos décadas.

“Este año tenemos el reto de empezar a hacer el cambio del CNB, pues desde el gobierno del presidente Maduro no se ha vuelto a tocar esta currícula”, expresó la funcionaria.

Durante la administración anterior, las autoridades educativas anunciaron en reiteradas ocasiones que se modificaría la malla curricular en los diferentes niveles educativos; sin embargo, Argueta aseguró que no se encontraron avances significativos al respecto.