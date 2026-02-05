Isis Cuéllar llega a la CSJ: "Cada peso está justificado"

Tegucigalpa

La diputada del partido Libertad y Refundación, Isis Cuéllar Erazo, se presentó esta mañana de forma voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia para enfrentar los cargos por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). “No por nada me volvieron a elegir como la más votada (...) Me voy a defender donde tiene que ser. Cada peso está justificado”, dijo Cuéllar al llegar y ser abordada por los medios de comunicación.

Al ser consultada sobre las declaraciones de José Cardona en torno a Mel Zelaya, expresó: “Mi presidente eterno”.

Un juez de letras que conoce el proceso penal contra los acusados por 67 delitos de fraude en perjuicio de las arcas nacionales y de Sedesol agendó la audiencia de declaración de imputado para la diputada Isis Cuéllar, Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de Sedesol; Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo; José Manuel Cerrato Villanueva; Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar. Todos se presentaron de forma voluntaria este jueves a las 9:00 de la mañana a la audiencia de declaración de imputado. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Investigaciones