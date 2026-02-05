Isis Cuéllar llega a la CSJ: "Cada peso está justificado"

La diputada del partido Libertad y Refundación, Isis Cuéllar Erazo, se presentó esta mañana de forma voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia para enfrentar los cargos por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
“No por nada me volvieron a elegir como la más votada (...) Me voy a defender donde tiene que ser. Cada peso está justificado”, dijo Cuéllar al llegar y ser abordada por los medios de comunicación.
Al ser consultada sobre las declaraciones de José Cardona en torno a Mel Zelaya, expresó: “Mi presidente eterno”.
Un juez de letras que conoce el proceso penal contra los acusados por 67 delitos de fraude en perjuicio de las arcas nacionales y de Sedesol agendó la audiencia de declaración de imputado para la diputada Isis Cuéllar, Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de Sedesol; Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo; José Manuel Cerrato Villanueva; Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar.
Todos se presentaron de forma voluntaria este jueves a las 9:00 de la mañana a la audiencia de declaración de imputado.
Investigaciones
Según las investigaciones del Ministerio Público, el monto defraudado a las arcas nacionales en el caso de Sedesol asciende a 6,032,654.07 lempiras. Estos fondos estaban destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán y habían sido aprobados por el Congreso Nacional.
Las indagaciones del ente acusador revelan que se presentaron informes con facturas idénticas, solicitudes de materiales duplicados y actas de finiquito adulteradas o falsas.
Además, se detectó que las viviendas beneficiarias no cumplían con la condición de “necesitadas”, y que entre los receptores de la ayuda había comerciantes, aspirantes a cargos de elección popular y personas con bienes inmuebles.