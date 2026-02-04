Messi con nuevo fichaje: Inter Miami le firma contrato profesional a hondureño

Miami, Estados Unidos.

El fútbol hondureño suma una nueva noticia alentadora en el ámbito internacional. El joven defensor Lesther García dio un paso clave en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el Inter Miami CF, club de la MLS, anunció la agencia Future Soccer Official. Lesther Gerardo García Spencer, de 20 años nacido en Miami, Estados Unidos y de padres catrachos, quien venía destacándose en las categorías formativas del conjunto de las Garzas desde su llegada en 2022, fue recompensado por su constancia, disciplina y crecimiento futbolístico, elementos que llamaron la atención del cuerpo técnico y la directiva del club.

Su firma representa no solo un logro personal, sino también una señal positiva para el talento joven de Honduras que busca abrirse camino fuera del país.



PROYECCIÓN

El zaguero hondureño se caracteriza por su solidez defensiva, buena lectura del juego y capacidad para salir jugando desde el fondo, cualidades muy valoradas en el modelo futbolístico que impulsa el Inter Miami donde milita el astro argentino Lionel Messi. Además, su versatilidad le permite desempeñarse tanto como defensor central como en posiciones laterales, aumentando sus opciones de competencia dentro del plantel.