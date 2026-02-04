Romell Quioto marcó su segundo gol con el Al-Faisaly en Arabia Saudita

Arabia Saudita.

El delantero hondureño Romell Quioto ha resurgido en el fútbol de Arabia Saudita luego de salir del Al-Najma. Tras meses de poca continuidad y protagonismo, el atacante catracho ha encontrado un nuevo aire en el Al-Faisaly, equipo con el que empieza a recuperar confianza dentro del terreno de juego.

Este miércoles volvió a ser especial para Quioto, quien se encontró nuevamente con el gol en su nuevo equipo. El atacante catracho marcó su segundo tanto desde que llegó al Al-Faisaly, mismos que ha logrado en apenas tres partidos en los que ha tenido participación.

El tanto del hondureño sirvió para ampliar la ventaja en el triunfo de su equipo por 4-2 ante Al-Jandal SC. La jugada nació tras un pase recibido al borde del área rival. El "romántico" se acomodó, hizo el espacio necesario y sacó un potente disparo a ras de piso que venció al guardameta, enviando el balón al fondo de la red.