Romell Quioto se reencuentra con el gol: le anotó a su exequipo en Arabia

Arabia Saudita.

Romell Quioto volvió a sonreír en Arabia Saudita. El delantero hondureño se reencontró con el gol en su debut con su nuevo equipo, Al-Faisaly, contribuyendo a una victoria contundente de 3-0 y dejando atrás un periodo complicado que marcó su paso reciente por el fútbol saudí.

El tanto del atacante catracho llegó nada menos que ante el Al Arabi SC, club donde militó antes de su breve y frustrante etapa en el Al Najma de la primera división. Un gol con sabor especial para Quioto, que empieza a escribir un nuevo capítulo tras meses difíciles.

Cabe recordar que Romell Quioto rescindió su contrato con el Al Najma apenas seis meses después de haber llegado, debido a la falta de protagonismo bajo la dirección del técnico portugués Mário Silva, situación que lo llevó a buscar una salida para relanzar su carrera.