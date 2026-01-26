Romell Quioto se reencuentra con el gol: le anotó a su exequipo en Arabia

Romell Quioto volvió a sonreír en Arabia Saudita. El delantero hondureño se reencontró con el gol en su debut con su nuevo equipo, Al-Faisaly, contribuyendo a una victoria contundente de 3-0 y dejando atrás un periodo complicado que marcó su paso reciente por el fútbol saudí.
El tanto del atacante catracho llegó nada menos que ante el Al Arabi SC, club donde militó antes de su breve y frustrante etapa en el Al Najma de la primera división. Un gol con sabor especial para Quioto, que empieza a escribir un nuevo capítulo tras meses difíciles.
Cabe recordar que Romell Quioto rescindió su contrato con el Al Najma apenas seis meses después de haber llegado, debido a la falta de protagonismo bajo la dirección del técnico portugués Mário Silva, situación que lo llevó a buscar una salida para relanzar su carrera.
En este primer partido con Al-Faisaly en la segunda división, el hondureño volvió a ser el 'Romántico' que Honduras conoce: fue titular, anotó uno de los goles del triunfo y fue sustituido al minuto 72, dejando buenas sensaciones en su estreno oficial.
Con este resultado y tras 18 jornadas disputadas, el equipo de Romell Quioto ascendió a la octava posición de la tabla con 29 puntos, producto de siete victorias, ocho empates y solo tres derrotas. No obstante, la lucha por el ascenso sigue siendo compleja, ya que se encuentran a 16 puntos del líder Abha, equipo que los venció 0-2 en la jornada anterior.
Para Quioto, el gol no solo suma en lo estadístico, sino que representa un golpe anímico clave luego del calvario vivido en la primera división saudí, ilusionándose con recuperar su mejor versión y volver a ser determinante en el extranjero.