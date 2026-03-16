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Gobierno de Honduras reactiva Consejo Nacional Logístico

El Gobierno del presidente Nasry Asfura reactivó el Consejo Nacional Logístico, un espacio de coordinación con el sector privado para mejorar la cadena logística y fortalecer la competitividad del país.

Gobierno de Honduras reactiva Consejo Nacional Logístico

Autoridades del Gobierno y representantes del sector privado durante la reactivación del Consejo Nacional Logístico, iniciativa orientada a fortalecer la cadena logística y la competitividad del país.

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura reactivó este lunes el Consejo Nacional Logístico, un espacio de coordinación entre el sector público y privado orientado a mejorar la eficiencia de la cadena logística y fortalecer la competitividad del país.

La decisión se tomó por instrucciones del mandatario con el objetivo de impulsar acciones que permitan optimizar los procesos vinculados al comercio y al transporte de mercancías.

En la primera reunión participaron el comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati; el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; y el director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie, junto con representantes de la empresa privada, del sector logístico, transportistas y actores relacionados con el comercio exterior.

Marco Tulio Abadie, director de Aduanas Honduras, explicó que este consejo, que llevaba varios años sin reunirse, permitirá coordinar esfuerzos entre instituciones del Estado y el sector productivo para resolver problemas operativos, impulsar proyectos logísticos y mejorar los tiempos en los procesos de comercio.

Agendas de trabajo conjuntas

Durante el encuentro también se definieron los responsables técnicos, se establecieron agendas de trabajo conjuntas y se acordó reactivar el Plan Nacional Logístico, considerado una herramienta estratégica para fortalecer la infraestructura, optimizar los procesos logísticos y mejorar la competitividad del país.

Las autoridades informaron que la próxima reunión del Consejo Nacional Logístico se realizará el 27 de marzo en San Pedro Sula, en modalidad presencial y virtual, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y continuar fortaleciendo la coordinación entre el Gobierno y el sector productivo.

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Redacción La Prensa
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