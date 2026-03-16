Gobierno de Honduras reactiva Consejo Nacional Logístico

El Gobierno del presidente Nasry Asfura reactivó este lunes el Consejo Nacional Logístico, un espacio de coordinación entre el sector público y privado orientado a mejorar la eficiencia de la cadena logística y fortalecer la competitividad del país.
La decisión se tomó por instrucciones del mandatario con el objetivo de impulsar acciones que permitan optimizar los procesos vinculados al comercio y al transporte de mercancías.
En la primera reunión participaron el comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati; el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; y el director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie, junto con representantes de la empresa privada, del sector logístico, transportistas y actores relacionados con el comercio exterior.
Marco Tulio Abadie, director de Aduanas Honduras, explicó que este consejo, que llevaba varios años sin reunirse, permitirá coordinar esfuerzos entre instituciones del Estado y el sector productivo para resolver problemas operativos, impulsar proyectos logísticos y mejorar los tiempos en los procesos de comercio.
Agendas de trabajo conjuntas
Durante el encuentro también se definieron los responsables técnicos, se establecieron agendas de trabajo conjuntas y se acordó reactivar el Plan Nacional Logístico, considerado una herramienta estratégica para fortalecer la infraestructura, optimizar los procesos logísticos y mejorar la competitividad del país.
Las autoridades informaron que la próxima reunión del Consejo Nacional Logístico se realizará el 27 de marzo en San Pedro Sula, en modalidad presencial y virtual, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y continuar fortaleciendo la coordinación entre el Gobierno y el sector productivo.