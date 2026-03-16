Gobierno de Honduras reactiva Consejo Nacional Logístico

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura reactivó este lunes el Consejo Nacional Logístico, un espacio de coordinación entre el sector público y privado orientado a mejorar la eficiencia de la cadena logística y fortalecer la competitividad del país.

La decisión se tomó por instrucciones del mandatario con el objetivo de impulsar acciones que permitan optimizar los procesos vinculados al comercio y al transporte de mercancías.

En la primera reunión participaron el comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati; el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; y el director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie, junto con representantes de la empresa privada, del sector logístico, transportistas y actores relacionados con el comercio exterior.

Marco Tulio Abadie, director de Aduanas Honduras, explicó que este consejo, que llevaba varios años sin reunirse, permitirá coordinar esfuerzos entre instituciones del Estado y el sector productivo para resolver problemas operativos, impulsar proyectos logísticos y mejorar los tiempos en los procesos de comercio.