  1. Inicio
  2. · Honduras

Nasry Asfura juramenta a funcionarios en regulación sanitaria y agricultura

Según se informó, ambos nombramientos forman parte de los esfuerzos de la actual administración por consolidar un equipo de trabajo enfocado en atender áreas prioritarias para el país

Nasry Asfura juramenta a funcionarios en regulación sanitaria y agricultura

La incorporación de los funcionarios busca fortalecer las estrategias del Gobierno orientadas al impulso del desarrollo agropecuario.
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República, Nasry Asfura, realizó este viernes nuevos nombramientos dentro de su equipo de gobierno, como parte del proceso de fortalecimiento de distintas áreas de la administración pública.

Durante la jornada, el mandatario juramentó a Leonardo Antonio Sánchez Núñez como comisionado presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), institución encargada de regular y supervisar productos relacionados con la salud en el país.

Presidente Asfura nombra a nuevas autoridades gubernamentales
Nasry Asfura juramenta a funcionarios en regulación sanitaria y agricultura

Con esta designación, Sánchez Núñez asumirá la responsabilidad de dirigir las acciones de la entidad en materia de control sanitario, regulación de medicamentos, alimentos y otros productos sujetos a vigilancia sanitaria.

En el mismo acto, el jefe del Ejecutivo también juramentó a César Narváez, quien a partir de ahora se desempeñará como asesor presidencial en temas vinculados al sector agrícola.

Presentan en el CN proyecto de amnistía para Romeo Vásquez y otros exgenerales

La incorporación de Narváez busca fortalecer las estrategias del Gobierno orientadas al impulso del desarrollo agropecuario y al acompañamiento técnico en las políticas relacionadas con la producción del campo.

Según se informó, ambos nombramientos forman parte de los esfuerzos de la actual administración por consolidar un equipo de trabajo enfocado en atender áreas prioritarias para el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias