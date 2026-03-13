Nasry Asfura juramenta a funcionarios en regulación sanitaria y agricultura

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República, Nasry Asfura, realizó este viernes nuevos nombramientos dentro de su equipo de gobierno, como parte del proceso de fortalecimiento de distintas áreas de la administración pública. Durante la jornada, el mandatario juramentó a Leonardo Antonio Sánchez Núñez como comisionado presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), institución encargada de regular y supervisar productos relacionados con la salud en el país.

Con esta designación, Sánchez Núñez asumirá la responsabilidad de dirigir las acciones de la entidad en materia de control sanitario, regulación de medicamentos, alimentos y otros productos sujetos a vigilancia sanitaria. En el mismo acto, el jefe del Ejecutivo también juramentó a César Narváez, quien a partir de ahora se desempeñará como asesor presidencial en temas vinculados al sector agrícola.