Director de Aduanas se compromete a invertir en infraestructura

El nuevo director de Aduanas Honduras, Marco Tulio Abadie, se comprometió a agilizar y eficientar las operaciones aduaneras durante una reunión con representantes de la cadena logística y empresarios de la zona norte, donde escuchó inquietudes relacionadas con los retrasos y procesos administrativos. “Realizamos esta reunión para escuchar dónde les duele a los empresarios, cuál es la prioridad de mejora y qué podemos hacer”, expresó al referirse al encuentro, en el que aseguró que la instrucción del presidente Nasry Asfura es facilitar y cooperar con la empresa privada para impulsar la generación de riquezas. Entre los temas planteados por el sector empresarial destacaron el fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad operativa en Puerto Cortés, avanzar en la licitación de sistemas modernos de rayos X, así como atender la problemática de contenedores en abandono y agilizar la liberación de equipos por parte de las navieras. El sector exportador también manifestó preocupación por la falta de cupos para citas con la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) dentro de las 72 horas previas a zarpar, situación que, apuntaron, ha provocado retrasos y costos adicionales.

En materia tecnológica, se dio seguimiento al nuevo procedimiento de preaviso, incluyendo los roleos y la desestimación de embarques de exportación. Los empresarios solicitaron además el cumplimiento del programa "Aduana sin Papeles" y la revisión de bloqueos recurrentes del RTN por inconsistencias en el sistema. Abadie se comprometió a atender los puntos abordados y señaló que la meta institucional es convertir a la entidad en "el eslabón más ágil de toda la cadena logística", mediante la mejora de procesos, la incorporación de tecnología y la capacitación del personal. En ese sentido, anunció que se revisará el plan de inversiones vigente para reorientar recursos hacia las aduanas que presentan mayores dificultades en el tránsito de mercancías y requieren mayor agilización. También adelantó que se ejecutarán inversiones en infraestructura, accesos viales y desarrollos informáticos, y que ya se trabaja en iniciativas de ley orientadas a la simplificación administrativa, incluyendo el procedimiento de prescripción. Como parte de ese enfoque, mencionó que se coordinarán acciones con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para atender problemas en puntos críticos como la aduana de Corinto, donde el tránsito vehicular presenta limitaciones por contar con una sola vía de entrada y salida.