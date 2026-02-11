  1. Inicio
Nasry Asfura nombra a Júnior Burbara para liderar sector logístico

Burbara, quien fue juramentado con rango de ministro, será el encargado de liderar la modernización de los puertos, aduanas y procesos de desaduanaje, así como de optimizar la logística en todo el país

Momento en el que Júnior Burbara es juramentado.
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó este miércoles a Júnior Yaudet Burbara como Comisionado Presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, cargo con rango de ministro, durante un acto realizado en Casa de Gobierno en la capital.

Burbara será el encargado de liderar la modernización de los puertos, aduanas y procesos de desaduanaje, así como de optimizar la logística en todo el país.

La medida busca agilizar el comercio, reducir costos y tiempos de operación, atraer inversión extranjera y consolidar a Honduras como una plataforma logística regional.

Durante el acto, el presidente Asfura destacó que el nombramiento responde a la necesidad de contar con liderazgos capaces de gestionar los recursos del Estado con transparencia y enfoque en resultados concretos.

"Este cargo permitirá articular los esfuerzos de distintas instituciones y garantizar que la logística y el comercio sean más eficientes, competitivos y atractivos para la inversión", subrayó el mandatario.

Por su parte, Burbara agradeció la confianza del presidente y se comprometió a trabajar de manera coordinada con todos los sectores involucrados.

"Nuestro objetivo es impulsar un crecimiento sostenible, mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades para los hondureños", aseguró.

Asfura también juramentó hoy al Comisionado Rigoberto Oseguera Mass como Director General de la Policía Nacional, a Julissa del Carmen Martínez como Secretaria General; Rommel Martínez como Subsecretario de Asuntos Policiales; y Mesíl Aguilar como Subsecretario de Asuntos Interinstitucionales.

