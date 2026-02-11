Nasry Asfura nombra a Júnior Burbara para liderar sector logístico

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó este miércoles a Júnior Yaudet Burbara como Comisionado Presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, cargo con rango de ministro, durante un acto realizado en Casa de Gobierno en la capital. Burbara será el encargado de liderar la modernización de los puertos, aduanas y procesos de desaduanaje, así como de optimizar la logística en todo el país.

La medida busca agilizar el comercio, reducir costos y tiempos de operación, atraer inversión extranjera y consolidar a Honduras como una plataforma logística regional. Durante el acto, el presidente Asfura destacó que el nombramiento responde a la necesidad de contar con liderazgos capaces de gestionar los recursos del Estado con transparencia y enfoque en resultados concretos. "Este cargo permitirá articular los esfuerzos de distintas instituciones y garantizar que la logística y el comercio sean más eficientes, competitivos y atractivos para la inversión", subrayó el mandatario. Por su parte, Burbara agradeció la confianza del presidente y se comprometió a trabajar de manera coordinada con todos los sectores involucrados.