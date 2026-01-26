Keyrol Figueroa podría dejar el Liverpool para jugar con un campeón de Champions

Inglaterra.

La idea del conjunto inglés es renovar el contrato de Keyrol y enviarlo un préstamo para que gane rodaje en el país luso. Las negociaciones están abiertas y son llevadas por la madre del jugador, Sandra Norales, quien junto a la agencia P&P Sport Management SAM trabajan en el movimiento.

Diario La Prensa conoció en EXCLUSIVA que el jugador tiene contrato hasta junio de 2026 con el Liverpool y que está a punto de ser cedido al Oporto, uno de los históricos de Portugal.

La carrera de Keyrol Alexis Figueroa Norales (19 años) puede dar un giro inesperado los siguientes días. El futbolista podría dejar las categorías menores del Liverpool para ir a un campeón de la Champions League.

Figueroa está teniendo una gran campaña con la Sub-21 del Liverpool donde es uno de los máximos goleadores de la categoría. El atacante lleva 11 goles en 12 partidos disputados en la actual temporada.

Recordemos que Keyrol ya fue convocado en una ocasión por Arne Slot al primer equipo, esto para un partido donde los reds fueron eliminados por el Crystal Palace en la Carabao Cup. El hijo de la leyenda hondureña, Maynor Figueroa, no tuvo minutos.

Liverpool y Oporto buscan llegar a un acuerdo por el préstamo de Figueroa por lo que resta de temporada. De igual forma, hay que tener en cuenta el cambio que hizo el delantero hace unas horas.

Keyrol Figueroa logró incorporarse oficialmente a la destacada agencia P&P Sport Management SAM La firma con la agencia busca fortalecer el crecimiento deportivo y profesional del atacante, brindándole respaldo en áreas clave como planificación de carrera, visibilidad internacional y futuras oportunidades en el fútbol profesionaleuropeo.

Los italianos Federico y Andrea Pastorello lideran P&P Sport Management SAM y entre sus estrellas se encuentran el delantero belga Romelu Lukaku, Alex Meret y Stefan de Vrij entre otros.

Ambos son especialmente conocidos por manejar operaciones de alto perfil, transferencias millonarias y carreras de jugadores consolidados en Serie A, Premier League y otras ligas top.

Keyrol Figueroa busca moverse del Liverpool

La Prensa también pudo saber que Keyrol desea moverse del Liverpool para jugar en la élite del fútbol, ​​considera que ya está listo para dar ese paso. Oporto es una buena oportunidad, ya que es un club que ha sacado varios talentos a lo largo de su historia. En Portugal hay otros clubes que lo siguen de cerca para el mercado de verano, también hay otros de Italia que no dejan de seguir sus pasos.

En Portugal ya se encuentran varios jugadores catrachos, en los últimos años se ha convertido en un mercado atractivo, actualmente están nombres como Alberth Elis, Julián Martínez, Luis Suazo y pronto se pude sumar Figueroa.

Keyrol se unió a las filas del Liverpool 07 de mayo del 2024 y desde la categoría Sub-14 ha venido creciendo hasta llegar al primer equipo. Ahora se le vence el contrato en junio de 2026 y los rojos quieren que siga ligado a ellos.

Su hermano, Keyvan, fue fichado hace unos meses por el Burnley, equipo donde juega en las inferiores y busca ganarse la oportunidad de llegar a primera, así como su hermano, va paso a paso.

Lo que está claro es que el hijo de la leyenda de Honduras, Maynor Figueroa, está a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su carrera y en los próximos días se conocerá su nuevo destino.