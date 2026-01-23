Bustamante revela seis legionarios para la Bicolor y habla del caso Keyrol

Ariel Bustamante, director deportivo de selecciones menores de Honduras, charló en exclusiva con Diario La Prensa, en donde dio detalles de los proyectos en los que están trabajando de cara a los premundiales y torneos preolímpicos.
En esta interesante entrevista, Bustamante adelantó que la Federación de Fútbol está trabajando a tope para traer la legión catracha de Europa. Asimismo, tocó el fracaso de La H en el Mundial Sub-17, la salida de Israel Canales y los preparativos del Premundial a realizados en suelo catracho. ¿Qué dijo Keyrol Figueroa?
ENTREVISTA
¿Qué plan hay para darle seguimiento, para tratar de convencer a todos esos talentos que tienen una doble nacionalidad pero que por sus venas corre la sangre catracha?
Sí, yo creo que, desde el año pasado, cuando estuvimos en el Premundial casi en esta fecha, desde el año pasado también hacíamos una entrevista muy parecida a esta y hablábamos de eso, de cuántos chicos podían estar viniendo. Se abrió una ventana para traer jugadores de Europa. En un Premundial tuvimos dos jugadores que jugaban en Europa, que nunca se había dado en el Premundial pasado: Nico Balbás y Luis Suazo estuvieron aquí. También estuvieron chicos de Estados Unidos, del Dallas, de selecciones. Ahora tenemos un jugador del Inter de Miami.
Entonces, dentro de todo este año hemos tenido muchos chicos. Mi correo no para de recibir mensajes y videos, chicos que me mandan videos que quieren estar acá. Yo creo que, vuelvo a repetir, esa apertura en el Premundial pasado, donde estos chicos vinieron de Europa, que fueron bien tratados, que dieron una buena intención de venir, abrió puertas para que más chicos vinieran.
En este año recibieron mucha información, esa información yo la llevo al staff técnico, ellos miran los videos, valoran, y después está un tema administrativo también, en el que estamos mejorando la comunicación. ¿Por qué? Porque mandan videos, “mi hijo juega” o “tengo un chico acá”, pero no tienen papeles. El tema de hacer papeles hondureños fuera del país no es tan rápido. Si no lo pusieron en un acta de nacimiento aquí, demora entre cuatro a seis meses ese proceso, y no es un proceso de federación, sino un proceso migratorio que necesitan realizarse en tiempo y forma. Entonces hay un tema administrativo también, que no todos los chicos pueden ser visualizados, porque si no tienen el pasaporte hondureño es imposible competir con Honduras en ese sentido. Se mandan cartas a los consulados para acelerar los procesos, pero hay procesos que tienen que llevar a cabo su cauce.
Vuelvo a repetir, se ha abierto bastante la oportunidad de chicos que han sido formados afuera. Sabemos que la migración no solamente es hacia Estados Unidos; Hace 15 o 20 años atrás la migración también fue para Europa. Chicos que nacieron aquí, se fueron con tres o cuatro años e hicieron sus formativas en España, Inglaterra u otros países de Europa, y ellos también han sido visualizados. Hay una apertura muy buena en ese sentido. En este año de trabajo, desde el Premundial pasado a ahora, muchos chicos han venido a microciclos y han participado en competencias U-16, U-19 y Premundial. Han estado chicos que nacieron afuera o se fueron muy chiquitos de acá y están viviendo en otro país.
Cuando se topan estos futbolistas con los nacionales, ¿es mucha la diferencia o cómo han percibido ustedes este tema?
Hemos visto en los dos procesos cosas diferentes. En el proceso 2008 vinieron más chicos de afuera, tuvimos cuatro. En este caso solamente uno, porque el nivel de cada generación es diferente. Esa es una realidad. Hay chicos que compiten en segunda división, otros que ya han debutado en primera. Esta generación 2009 es una muy buena generación y al chico que viene de afuera le cuesta competir a este nivel. Sabemos que hay muchos más chicos en Europa, muy bien formados, en muy buenos equipos, y la idea es poder traerlos si clasificamos al Mundial, para que sean observados en este proyecto hasta Catar 2026. Primero hay que clasificar.
¿Por qué no sigue Israel Canales en la Selección Sub-17?
Bueno, tuvo el proceso de todo lo que fue la selección, se llegó al Mundial y se terminó el contrato en diciembre. No fue que se despidió, sino que al terminar el contrato nos juntamos con el Comité Ejecutivo. Vimos que ahora teníamos un proceso Sub-17 por delante, habían resultados por medio que tal vez no fueron los mejores, entonces se decidió no renovar el contrato. No hubo ningún otro tema.
¿Lo que sucedió en el Mundial fue lo que lo liquidó a él?
Bueno, creo que esos resultados fueron importantes para la federación y para el Comité. Sabemos que cada Mundial es complicado, cada entrenador juega desde una vitrina, para él y para la federación. Entonces puede haber sido una de las razones por las que se tomó la decisión de que Israel no continuará con nosotros, pero casi llegó al Mundial, estuvo en varios Mundiales y creo que nadie puede dudar de la capacidad de Israel en ese sentido.
Luego de lo que sucedió en el Mundial Sub-17, el penoso papel que tuvo Honduras en Guatemala, en los Juegos Centroamericanos.
Sí, por los jugadores que había y se esperaba que fuera más importante el papel de ellos.
Quedamos en fase de grupo
Sí, en fase de grupo con dos partidos, contra Costa Rica y contra Panamá, que nos empataron en el último minuto y quedamos. De ese Centroamericano me está hablando, ¿verdad? Nosotros también teníamos, recuerden, y esto no es una excusa, jugadores de clubes en los cuales no fueron a ese Centroamericano. Tal vez un Derek Moncada, Edwin Lobo, Nixon Cruz, no importa. O sea, jugadores que pudieron estar, los clubes decidieron no prestar.
Nosotros, vuelvo a repetir, la selección, los jugadores son de los clubes, no son nuestros. Entonces ellos deciden prestar o no. Cuando usted habla de un resultado deplorable, si hacemos el 3-0 en el último minuto que no podemos contra Panamá, nadie estaría hablando de deplorable. Es fútbol y son resultados.
Entiendo que la afición quiere que esté siempre Honduras, pero aquí es un tema de formación. Se hablaba del Centroamericano, quedamos fuera del Panamericano, de Olimpiada. Creo que hay que informarse mejor. No está fuera del Panamericano ni de Olimpiada. El Panamericano se decide ahora en el Premundial Sub-20.
Entonces, ¿era deplorable, se cortó el ciclo olímpico?
No. Se perdió la posibilidad de ir al Centroamericano y del Caribe en agosto del año pasado. Vuelvo a repetir, es formación de jugadores. Entonces se sepultó ese proceso, se sepultó al profesor Orlando López, que venía haciendo un trabajo muy bueno con esa Sub-20. Se trajeron chicos de afuera, se trajo ahora a Jayden Contreras, un chico que jugó en Estados Unidos y ahora está en el Dallas. Todo ese proceso se ha hablado.
El partido contra Costa Rica, si lo vieron, fallamos un penal, tuvimos tres opciones más. Guatemala pone los grupos porque no es por sorteo. Costa Rica, Panamá y Honduras acá. “Mátense ustedes si ganan un partido”.
Tal vez con un sorteo normal estábamos todos en el Centroamericano. Jugamos dos amistosos contra Guatemala y ganamos los dos. Guatemala va porque está en otro grupo. Eso no depende de la federación, depende de la propuesta del torneo.
Fuimos con todos los chicos de la edad, no por menor calidad. Competimos, esto es fútbol. Perdemos un partido, empatamos faltando dos minutos cuando teníamos un 3-0, una fatalidad. Con dos fatalidades ya es deplorable. No, es proceso.
Y en el tema del Mundial de Qatar
Sí, estamos muy lejos de competir. Hay un tema de preparación de jóvenes, proyecto país, dónde entrenan los chicos. Con nosotros entrenan tres veces por semana. ¿Conoces la Casa La H? Tenemos la mejor estructura del país, pero no basta. Mire Zambia, mire dónde entrenan los clubes. A eso tenemos que llegar. Esta generación no es mala, estamos ilusionados. Ten una mala tarde te deja fuera de un Mundial. Tenemos que mejorar preparación, jugar afuera, conocer canchas, entornos. Si no, es otro deporte el Mundial.
¿Cuáles podrían decir que son los futbolistas llamados o que se prefieren a brillar en la selección en los próximos años? ¿Con nombres?
No, con nombres no diría. Pero ahí, vuelvo a repetir, lo va a ver en esta generación. Creo que esta generación ilusiona. No me gusta darle nombres porque estoy presionando a un chico de 19 años, como diciendo “bueno, vos vas a llegar dentro de cuatro años”.
Pero sí tenemos visualizado que ahora, con esto de jugar mundiales todos los años, usted imagina que en cinco años estos chicos van a pasar por mundiales. Cien chicos van a pasar, clasificando primero Dios a todos los mundiales, cien chicos mínimos van a pasar por un Mundial Sub-17.
Si usted potencia de tres a cuatro chicos de cada selección para la selección mayor, estamos hablando de 30 jugadores que puedan llegar a una selección mayor, potenciando.
Entonces, vuelvo a repetir, estos festivales que hacen todos los años para nosotros son una muy buena idea. ¿Por qué? Porque están jugando mundiales todos los años. Veintiún chicos, primero Dios hay que clasificar, pero confiando que vamos a clasificar todos los años a los mundiales, 21 chicos todos los años van a jugar un Mundial Sub-17.
Y si de esos 21 usted potencia tres a cuatro jugadores, estamos hablando de casi 30 jugadores que han jugado mundialmente y que están potenciándose para una Sub-20 de nuevo y para una selección mayor. Entonces, vuelvo a repetir, esa pregunta es potenciar de tres a cuatro jugadores por cada selección que sabemos que van a llegar porque tienen un potencial tremendo, seguirlos y los otros no dejarlos de lado, por supuesto, pero seguir eso para mí es un futuro muy prometedor el que tenemos.
Luis Suazo, ¿vas a estar amarrado como todo el mundo?
Luis tuvo un muy buen desempeño, tengo una muy buena relación con el papá, seguimos hablando, ayer hizo un golazo en la Sub-23, estamos todos los fines de semana hablando.
Cuando usted me dice “atado”, y lo mismo hablo con los otros chicos que juegan en otra selección y los llamo, les digo: si es hondureño, las puertas abiertas están de par en par. Mientras tenga sangre hondureña, de par en par, quiera venir ahora o quiera venir después. Esa es una posición que yo he tomado cuando hablo con cada padre o con cada club.
Luis ya tuvo una participación con nosotros, me acuerdo que en el premundial David solamente venía por diciembre y se iba a ir. A Luis le encantó, era la primera vez que venía a una selección, quedó encantado, vino, jugó, no se quiso ir. La idea era que fuera a Italia y viniera faltando 15 días al premundial, pero dijo “me quiero quedar aquí”.
Tuvo una experiencia con el Mundial, sé que tiene muy buena comunicación con todos los chicos, hablamos seguido. Entonces creo que ese es el camino: dar las mejores condiciones a los chicos, que se sientan cómodos, para que después se tomen una decisión.
Porque amarrado, bueno, en FIFA no lo podés amarrar. Podés jugar aquí en una selección y en la Sub-20 en otra, así lo mandan los estatutos. Pero creo que se le ha tratado bien, quiere venir de nuevo y ojalá lo tengamos ahora en la fecha FIFA de marzo.
¿Cómo ves el cambio de Juventus a Braga?
Mire, le voy a ser sincero. Lo habló con su padre en ese momento. Para mí era un cambio muy brusco previo al Mundial, por la familia, era un tema complicado. Yo lo hablaba desde la parte deportiva.
Pero la verdad es que lo ha hecho muy bien. Se adaptó muy bien a Portugal, otro idioma, otra forma de juego. Braga lo estaba llevando bien. Tuvo una lesión un mes y medio antes del Mundial, complicada, pero la pudo llevar a cabo de la mejor manera.
No pudo jugar ese partido porque recayó, pero el equipo lo trató muy bien, tuvo una relación muy buena con Braga. Eso quiere decir que le están dando la importancia debida a Luis y lo está haciendo muy bien.
Fue un buen cambio. Al principio, con sinceridad, me pareció brusco por el tiempo, pero se adaptó muy bien y lo está haciendo muy bien.
Ariel, Keyrol Figueroa, ¿se han reactivado conversaciones con él?
Vuelvo a insistirle, las puertas totalmente abiertas, pero en mi caso no. Igual ya él pasó a otra edad, pero no habló con el papá. Son menores, pero las puertas están totalmente abiertas para él. Tiene un hermano menor, 2011, muy chiquito, pero están bien. Pláticas de invitación. Vuelvo a reiterar, aquí no es crucificar a nadie por qué no viene a las selecciones. Las invitaciones están, empezar las comunicaciones para abrir las puertas y no obligar a nadie.
Creo que eso tenemos que tenerlo claro todos. Todos somos hondureños. Yo vivo hace 20 años en este país, mi familia es hondureña, y todos tenemos derecho a participar donde queremos. Las puertas no se pueden cerrar para nadie. Honduras está abierta. En cualquier momento se puede volver a hablar para tener un acercamiento con él y con otros chicos que están jugando afuera.
Le voy a mencionar algunos nombres. En primera instancia, Julián Martínez, hijo de Pery Martínez
Sí, Julián es un chico 2011, ahora en el Seattle. Estaba en el listado general, sabemos que está en otro proceso, está muy chico, pero le estamos dando seguimiento.
Henry Ronaldo Mejía.
Con Henry hemos estado en comunicación. Juega en Suiza, es 2009, delantero. Se lesionó la rodilla en un torneo en España y por eso no pudo estar aquí, pero está en proceso de observación. Muy buen jugador, lo seguimos por video.
Oscar Avilés, en DC United
Con Oscar, solo por vídeos. Creo que es 2010.
¿Y Jaidyn Contreras?
Muy buen jugador, firmado con el Dallas. Lo estamos convocando para marzo nuevamente. No es atar a nadie, se mandan convocatorias y luego la familia decide.
¿Richard Martínez del Girona?
Viene ahora en marzo para la fecha FIFA. Es Sub-20. El club solo lo presta en fecha FIFA porque lo considera jugador de primera.
¿Víctor VandenBroucke?
Juega en Bélgica, en el Gent. Central o lateral izquierdo. Firmó hasta 2028. Queremos traerlo ahora.
Alfredo Rodríguez, de la Masía de Barcelona
Sí, Alfredo es 2010. Llevamos casi un año hablando con la familia. Jugó un microciclo con España, es un año clave para él. La invitación está abierta y creemos que pronto lo vamos a tener con nosotros.
¿Algún nombre más?
Hay otros chicos en Portugal, España, Valencia. Tenemos una carpeta de seguimiento. Por ahora, estamos enfocados en estos cinco o seis para la fecha FIFA.
Sobre el Premundial, ¿qué valoración se le da?
Va a ser duro. Este es el último año con este formato. Cada partido es una final. Son selecciones que ya no vienen a pasear, vienen a competir. Tenemos una buena generación. El 6 de febrero debutamos en el Morazán contra Surinam.