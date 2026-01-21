'Chuy' Pérez revela que rechazó ofertas y deja: "Vengo a ser una pieza clave"

San Pedro Sula, Honduras.

Tras finalizar su primera práctica con el club, Carlos Pérez habló con DIARIO LA PRENSA sobre su llegada al conjunto sampedrano y aseguró, "estoy muy alegre y muy orgulloso de estar aquí y de representar a una gran institución como lo es Marathón".

En su primer entrenamiento "Chuy" no pudo evitar su sonrisa al cumplir su sueño de jugar en el equipo de sus amores y estar ya a las órdenes del estratega argentino, Pablo Lavallén, quien avaló la llegada del joven extremo de 25 años quien la dará un mayor poder ofensivo al conjunto verdolaga.

Carlos Pérez finalmente vistió los colores de Marathón luego de que la directiva verdolaga llegará a un acuerdo con Elías Nazar, presidente de Honduras Progreso para finiquitar la llegada del máximo asistidor del Apertura 2025 con Platense y ser uno de las contrataciones bombas del mercado de fichajes del torneo Clausura 2026.

Luego de concretarse su fichaje por el nueve veces campeón del fútbol hondureño, "Chuy" confesó, "Siendo sincero, no me lo creía. Siempre he apoyado a este equipo, incluso he llorado cuando he visto partidos que se han perdido. Hoy estoy aquí representándolo y muy feliz de estar acá".

"La mayoría se ha acercado a darme la bienvenida, a hacerme sentir cómodo y como en casa. Estoy muy feliz", mencionó Pérez luego del recibimiento que le brindaron sus nuevos compañeros en su primer día como jugador verdolaga.

"Chuy" fue el máximo asistidor del pasado torneo de la Liga Nacional con nueve asistencias y convirtiéndose en uno de los jugadores más cotizados del mercado de fichajes, pero pese a ello, el jugador confesó rechazar ofertas para poder vestir de verde, "Hubieron varias, pero ya quedó atrás, estoy feliz de estar acá".

Sobre su objetivo en el club, Carlos Pérez aseguró que no viene a pasar al rato, "Vengo a ser una pieza clave, a acoplarme de la mejor manera al equipo y esperamos traer la copa a casa". Y agregó, "Es una gran responsabilidad por el torneo que hice con Platense. Estoy orgulloso de lo que vengo haciendo y sé que puedo dar más".

Mario Berrios, hoy vicepresidente deportivo del club fue clave para la llegada del habilidoso extremo al club, "Desde el primer día se me acercó y me dijo que podía ser una pieza muy fundamental para el equipo. Estoy aquí con buena disposición".

"Chuy" no ocultó su ilusión y sus ganas de ser parte del nuevo proceso de la Selección Nacional de Honduras, "Espero algún día tener ese llamado y poder representar a mi país. Es mi motivación y para eso sigo mejorando".

Para finalizar, el jugador envió un mensaje a la afición de Marathón quienes se mostraron muy ilusionados tras que se anunciará su contratación, "Muy agradecido con esta bonita afición. Gracias por los mensajes y por el apoyo que me están brindando. De la mejor manera espero responder y cumplir con lo que el club exige".