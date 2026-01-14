Carlos 'Chuy' Pérez, el primer fichaje de Marathón para el Torneo Clausura 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Se trata de Carlos 'Chuy' Pére z, quien brilló con la camiseta de Platense y ahora es virtual nuevo jugador del conjunto verdolaga. Diario La Prensa conoció en primicia Marathón llegó a un acuerdo económico con Honduras Progreso , club de la segunda división que posee su ficha, asegurando así la incorporación del mayor asistidor en el Apertura 2025.

Marathón no tuvo tiempo para lamentos tras perder el Torneo Apertura 2025 y de inmediato puso la mira para lo que viene. El Monstruo Verde ya cerró su primer fichaje bomba de cara al Clausura 2026, apostando por un futbolista que fue uno de los más cotizados del mercado y que incluso estuvo en la órbita de Motagua tras su destacado rendimiento en el último campeonato.

La Prensa también se enteró que Marathón le ofrecerá a Carlos 'Chuy' Pérez un contrato por tres años, asegurando su continuidad en el equipo hasta 2029. Con este acuerdo, los sampedranos buscan darle estabilidad a su mediocampo y garantizar al futbolista con un proyecto a largo plazo.

'Chuy' Pérez debutó con Honduras Progreso un 6 de agosto de 2022 ante Marathón de la mano de Jhon Jairo López, luego se marchó a préstamo al Platense cuando estaban en segunda división y fue clave con el tiburón en su regreso a primera, brindando nueve pases a gol y logró cinco anotaciones, convirtiéndose en uno de los jugadores revelación del campeonato.

Marathón tiene en sus planes renovar al defensa central nacional, Henry Figueroa, con el que tienen un acuerdo de palabra para extender su contrato y seguir ligado a la institución verdolaga. Dentro de la planificación del subcampeón nacional, también se encuentra en la búsqueda de un lateral derecho, tras que finalizará el préstamo del panameño Iván Anderson.

El Monstruo Verde debutará en la primera jornada del Torneo Clausura como visitante ante Lobos de la UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca el próximo fin de semana.