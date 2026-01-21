Rougier confiesa cómo se dio su fichaje por Marathón; ¿regresaría a la 'H'?

Buenos Aires, Argentina.

LA PRENSA adelantó que el experimentado guardameta se sumará al plantel del Monstruo Verde luego de su corto paso por el A Racing de Córdoba. Antes de oficializarse su llegada al equipo sampedrano, nuestro medio entrevistó en exclusiva desde Argentina a Rougier , quien se muestra ilusionado por sumarse bajo las órdenes del entrenador Pablo Lavallén.

Marathón sigue afinando detalles previo al inicio del torneo Clausura 2026 y se ha reforzado para dar la pelea por el título en este semestre. Uno de los últimos fichajes que se espera es el del portero Jonathan Rougier , ex del Motagua, club donde ganó 5 títulos de la Liga Nacional.

Por último, Jonathan Rougier lamentó la eliminación de la Selección de Honduras rumbo al Mundial 2026 y revela si ve cerrado el tema de regresar a vestir los colores de la Bicolor.

El exguardameta del Motagua cómo se dio su llegada a Marathón , lo que le ofreció el club y si ve que puedan llegar a coronarse este año con el actual plantel. Además, dejó un mensaje a la afición por el buen recibimiento y lo que significa jugar en el Yankel.

¿Cómo se dio tu llegada a Marathón?

Fue todo bastante rápido, primero tuve un acercamiento hablando con el doctor Bendaña y ya después directamente que ellos asumieron, junto con el presidente Otero y Mario (Berríos). Tranquilo y contento de llegar a una gran institución.

¿Qué te ofreció Marathón?

Es un club super ordenado, que viene creciendo constantemente, tiene muchísimas virtudes, es uno de los últimos finalistas, gran cuerpo técnico, jugadores, conozco a muchos de ahí y sé lo lindo que es, vamos a aportar.

Fuiste campeón con Motagua, ¿consideras que Marathón tiene equipo para serlo este año?

Sí, sin duda. Es un equipo grande, está siempre esa exigencia, es lo que te exige y seguramente es a lo que se va apuntar en este torneo y más aún sabiendo que en el pasado estuvieron a las puertas de haber conseguido el título.

Samudio es titular, competencia sana, ¿te miras siendo titular?

Voy a trabajar para que el profesor me pueda dar la oportunidad y cuando llegué poder aprovechar. Es así, es el fútbol, hay que competir, seguramente vamos a tener una buena relación con César.

Mensaje a la afición por su llegada

Agradecerles por el respeto que me han dado siempre cuando me ha tocado jugar ahí, hoy más por el recibimiento. Felicitar también por la gran afición que son y vamos a entregar todo, para que se pueda dar.

¿Qué tan difícil es jugar en el Yankel?

Es lindo, no digo que me haya ido siempre bien, y es lindo porque es un ambiente para todo el que va de visitante, es un gran ambiente, la gente te lo hace sentir. Es un estadio muy bonito para jugar al fútbol, creo que cada día más lindo, están invirtiendo mucho en el club.

¿Sientes que puedes retirarte en Honduras con Marathón?

Mi idea es seguir un poco más, quién sabe, la verdad es que no me pongo límites. Quiero que el cuerpo solo me vaya hablando, me siento bien y eso me deja muy tranquilo. No digo que no me voy a retirar en Marathón, porque uno nunca sabe, puedo estar muchos años también aquí en el club. En donde me toque en el final de la carrera será muy feliz, porque me han pasado cosas lindas.

¿Qué has hablado con Rubilio Castillo?

No hemos hablado todavía, seguramente en estos días, porque tampoco se ha hecho oficial, creo que hasta que no esté la firma... Se ha manejado muy bien el club y es la primera entrevista que estoy dando.

Eliminación de Honduras del Mundial 2026

Dolió porque todos veíamos a Honduras en el Mundial, estábamos en un pasito muy cerca. Estaban las circunstancias para poder ir, lastimosamente no se dio y no hay más que darle vuelta a la hoja.

¿Consideras tema cerrado lo de la Selección o te ves regresando?

No doy por cerrado nunca nada, me parece que el fútbol en sí, no es una cuestión de edad sino de rendimiento.

¿Ves a Argentina campeón del Mundial 2026?

Se le ve muy sólido, pero hay grandes selecciones. Va a estar muy bueno el Mundial.

*Por Mauricio Ayala