Onan explica su llegada a Olimpia y quién es el mejor portero de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Rodríguez llega a la institución más ganadora del fútbol hondureño con la ilusión de asumir uno de los retos más exigentes de su carrera. Su incorporación ha generado expectativa, especialmente por la competencia que rodea la portería olimpista con Edrick Menjívar.

El Club Deportivo Olimpia sigue reforzando su plantilla de cara al torneo Clausura 2026 y una de sus apuestas a futuro es el joven guardameta Onan Rodríguez, quien en las últimas semanas fue oficializado como nuevo fichaje del conjunto albo.

Este miércoles, el exarquero de Real España habló en conferencia de prensa y reveló los motivos que lo llevaron a fichar por el equipo merengue, las horas previas a su decisión, la competencia interna y el desafío que representa vestir la camiseta blanca.

¿Cómo se da tu llegada a Olimpia?

Fue una decisión con Dios, le pedí guía, le pedí una señal para cuál sería mi próximo objetivo, mi próximo reto. Luego lo consulté con mi familia. Es difícil decirle que no a un equipo tan lindo como este y aquí estamos para aprender y disfrutar lo más que se pueda.

Hay un tema que es inevitable hablar de él y es la competencia que va a tener aquí en Olimpia. ¿Qué siente usted y si está preparado para la competencia que va a tener ante Edrick Menjivar?

Siento que desde el inicio de mi carrera, desde que llegué a Real España, la competencia siempre ha sido difícil. Me han tocado los dos mejores porteros de la actualidad y siento que aprendí de Luis "Buba" López, como voy a aprender de Edrick. Si se da la oportunidad de jugar, primero Dios, hacerlo de la mejor manera, que la afición se sienta contenta, el grupo y el técnico.

Alex Güity se fue de aquí por falta de oportunidad, lo mismo pasó recientemente con el portero anterior, Salazar. ¿Es un reto para vos, quizás a no tener una frustración futbolísticamente hablando aquí en el Olimpia?

Dios me trajo aquí, no para ser un espectador más, sino para ser protagonista. Al final siento que ellos tuvieron sus decisiones, al final uno de los jugador siempre quiere jugar. Pero al final es de aprender, yo sé que Dios mediante voy a tener oportunidad en este torneo, voy a demostrar porque estoy en Olimpia, voy a demostrar porque pusieron el ojo en mí. Eso es lo primordial, nada más que esperando esa oportunidad que nos presente Dios para hacerlo de la mejor manera.

Ha llamado la atención lo que has expresado, competirle al más grande. ¿Para vos Menjívar es el mejor portero de Honduras?

Siento yo que están en igualdad (Edrick y "Buba"), los dos han tenido excelentes carreras, tanto nacional como internacional con la Selección. Son referentes, lo digo así porque es la actualidad que me tocó vivir, no pude disfrutar mucho a Noel, Donis, otros porteros que no recuerdo el nombre. Pero esta ha sido mi actualidad y siento yo que tengo el privilegio enorme, Dios me ha dado la oportunidad de estar en dos clubes que han tenido los dos mejores porteros en la actualidad de Honduras. Competirles, aprender y estar el día a día con ellos es una bendición.

Menciona al profesor Espinel que es una oportunidad para vos entrenar con Edrick Menjívar. ¿Ya has tenido la oportunidad de hablar con él, te ha dado la bienvenida, te ha dicho algo?

Con todo el grupo he tenido acercamientos, me han dado la bienvenida, me han recibido como una familia. Muy lindo el plantel, muy lindo todo, me siento en casa. Eso es importante, para disfrutar y hacer lo mejor dentro del campo, entrenar, jugar, tener un buen ambiente de trabajo. Yo siento que en cualquier área es importante, entonces me siento bien, me siento alegre y mi familia está contenta.

Hablando de esa relación que has tenido con Buba, ¿te dijo algo? ¿Has platicado con él antes de tomar esta decisión?

No, no pude tener la oportunidad de hablar con él antes de mi decisión, porque fue más que todo nerviosismo y de todo un poco. Al final estábamos en una incertidumbre con toda mi familia de dónde íbamos a llegar. Mi primera opción, no me lo preguntaron, pero fue siempre Real España. Le di la prioridad a ellos, lastimosamente no se dio un acuerdo cuando y decidí no renovar. Fue un riesgo que tomé y siento yo que Dios me respaldó, Dios me puso acá, Dios me puso el camino, la guía y ahora a disfrutar este lindo momento en este club.

Mencionaste que tu primera opción fue siempre Real España, y te quiero consultar; ¿qué tan difícil fue para vos salir de Real España que era tu casa?

Triste la verdad, Real España es mi casa, es un equipo que me abrió las puertas, me dio a conocer en el mundo del fútbol y voy a estar totalmente agradecido con la junta directiva, cuerpo técnico y afición, y para mi familia fue muy complicado porque me da risa cuando yo tomé la decisión de no seguir, mi hermano me decía pucha hasta las canciones me aprendí, entonces muy difícil para todos, muy difícil enfrentar esa etapa de ya no estar en el equipo que te dio la oportunidad que viviste tantos momentos bonitos, tantos tristes también, entonces siento que fue muy difícil para todos.