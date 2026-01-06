Real España sorprende y anuncia su nuevo fichaje del 2026: ¡regresa al club!

San Pedro Sula, Honduras.

OFICIAL. El Real España de Jeaustin Campos continúa armándose de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional de Honduras y este martes 6 de enero confirmó el regreso de uno de los futbolistas históricos en la institución. Se trata de Roberto “Pipo” López, veterano guardameta que fue prácticamente sacado del retiro, luego de haber estado varios meses sin jugar al fútbol profesional tras su repentina salida del CD Choloma por problemas extrafutbolísticos. López se suma a los fichajes de Anthony García, Juan Manuel Capeluto, Ángel David Sayago y Gonzalo Ritacco, incorporaciones que llegan a petición del entrenador Jeaustin Campos.

Cabe destacar que el Real España no solo piensa en el torneo local, ya que la Máquina también tendrá participación en la Copa de Campeones de Concacaf, donde enfrentará al LAFC de Estados Unidos en la primera ronda de la competición. La llegada de Roberto 'Pipo' López se da tras la negativa de renovación de Onan Rodríguez, joven portero que aún no ha logrado llegar a un acuerdo con la directiva, a menos de un mes del arranque del campeonato. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Trayectoria de “Pipo” López