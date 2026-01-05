Real España se salva al 90+2' y final de Reservas se definirá en La Ceiba

San Pedro Sula, Honduras.

¡Todo se define en La Ceiba! El Real España evitó el desastre y este lunes 5 de enero rescato un valioso empate ante el Victoria de La Ceiba en la final de ida del Torneo de Reservas de Honduras disputado en San Pedro Sula. Con un golazo en el 90+2', la Máquina Aurinegra que tuvo la presencia de Jeaustin Campos, amargó a la Jaiba Brava y el nuevo campeón de esta categoría se definirá el próximo sábado en la sede del club ceibeño. El Estadio Morazán de San Pedro Sula, casa de los aurinegros, fue protagonista de un gran encuentro que tuvo emociones de principio a fin donde ambos se van a la vuelta con la ilusión de conseguir el trofeo.

El marcador se abrió hasta el segundo tiempo con gol de David Morales, máximo anotador del torneo de menores. Juan Carlos García, jugador que ha debutado en Liga Nacional recibió una falta dentro del área y David Morales no desaprovechó desde el manchón penal (min 60) para poner el 1-0 en el Estadio Morazán. El resto del partido los jaibos fueron sometidos por la máquina, sin embargo, resistieron muy bien durante todo el encuentro. Pero cuando todo parecía que los de La Ceiba se iban con el triunfo a casa, apareció Milton Moya para arruinar la fiesta del visitante. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Moya aprovechó un mano a mano en la última jugada y decidió picarsela para poner el 1-1 en el marcador y termina empatado en la final de ida.

¿Cómo llegaban a la final?