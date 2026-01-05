Juan Manuel Capeluto, nuevo fichaje del Real España: "Venimos por ese título"

San Pedro Sula, Honduras.

Juan Capeluto ya posee experiencia previa en el fútbol hondureño, habiendo dejado una impresión favorable durante su paso por el Juticalpa FC . Durante su etapa con el equipo olanchano, Capeluto fue una pieza fundamental para lograr el ascenso a la Primera División.

El zaguero, que procede del club Correcaminos de la Liga de Expansión de México, aterrizó en suelo catracho expresando su satisfacción por integrarse a una institución de gran trayectoria.

Juan Manuel Capeluto , nuevo refuerzo del Real España para el torneo Clausura 2026, llegó este lunes 5 de enero a Honduras para incorporarse a las órdenes del entrenador Jeaustin Campos.

"La verdad que muy contento de volver a Honduras, un país que siempre me ha abierto las puertas. Venir a un equipo grande, la verdad que ya hacía días que quería", expresó el jugador tras su arribo.

Sobre Jeaustin Campos y la actualidad del Real España, el defensa respondió: “Si bien ya lo conocía de haberlo enfrentado, obviamente es uno, es uno de los grandes de Honduras y de Centroamérica y la verdad que para mí era un honor, un privilegio cuando se me llamó y bueno, la verdad que no lo pensé mucho y vengo con muchas ganas de poder lograr títulos”.

Capeluto reconoció la gran responsabilidad que conlleva vestir la camiseta del Real España, especialmente ante la urgencia de la afición por celebrar el anhelado campeonato número trece en su historia.

El uruguayo tuvo su primer contacto con el plantel al coincidir con su nuevo compañero, el panameño Daniel Aparicio: “Hace un rato me crucé a (Daniel) Aparicio en el avión, pero no he podido hablar mucho con los compañeros, así que bueno, ahí esperemos conocer más”.

Finalmente, envió un mensaje de compromiso a la hinchada españolista, asegurando que viene a aportar toda entrega para alcanzar los objetivos internacionales y locales que el club se ha trazado para este año. “Venimos por ese título de Liga y de Coca Champions”, concluyó.