Olimpia vs Real España, EN VIVO hoy: ¡hora y dónde ver las triangulares!

Tegucigalpa, Honduras.

¡Clásico con sabor agridulce! El Olimpia, ya clasificado a la gran final del torneo Apertura 2025, despide este sábado 27 de diciembre al Real España de las triangulares en el duelo correspondiente a la jornada 6. Los Albos ya tienen asegurado su pase al última etapa. Un clásico que pudo ser una 'batalla' esta noche, pero que el empate de la Máquina 1-1 ante Motagua el pasado martes 23 de diciembre lo evitó. El equipo de Jeaustin Campos llega a este duelo ya sin opciones, esto tras ser segundo del grupo A con 4 puntos. Real España pone sobre la mesa su honor y buscará cerrar con honor su participación en las triangulares del Apertura 2025. Los Aurinegros dejaron escapar la oportunidad de jugarse la final esta noche tras el duro tropiezo ante el Ciclón Azul.

El Olimpia regresa a la acción. El cuadro albo descanso en la pasada fecha luego de igualar 1-1, precisamente ante Motagua, pero en la jornada 4; este resultado evitó que se clasificaran a falta de dos partidos por disputarse. El equipo de Eduardo Espinel es líder del Grupo A con 7 puntos y ya es inalcanzable. De caer ante Real España (lo que los dejaría empatados en unidades), utilizarían la regla a su favor tras quedar líderes de las vueltas regulares: un punto invisible, mismo que por ende lo volvió el segundo clasificado a la final tras el empate de sus rivales el pasado empate. Un clásico con sabor amargo, y que solamente se jugará por trámite para darle cierre a las acciones del Grupo A de las triangulares del Apertura 2025. Olimpia disputará la final del torneo ante el Marathón, líder del encasillado B.

Hora y dónde ver el Olimpia vs Real España