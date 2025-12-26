  1. Inicio
  2. · Deportes

Primicia: exfutbolista de Olimpia regresa y es nuevo fichaje de Motagua

Exfutbolista del Olimpia regresa a Liga Nacional para convertirse en refuerzo del Motagua de cara al Clausura 2026

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 16:05 -
  • Christian Vindel
Primicia: exfutbolista de Olimpia regresa y es nuevo fichaje de Motagua

Motagua ya tiene un nuevo fichaje para el torneo Clausura 2026.
Tegucigalpa, Honduras.

Motagua no pierde tiempo en el mercado de fichajes y asegura su segunda alta de cara al Clausura 2026, luego del fracaso en la Copa Centroamericana y el Apertura 2025, quedando eliminados de ambos torneos.

Diario LA PRENSA conoció en primicia que José Alejandro Reyes, exfutbolista del Olimpia, firmará contrato con Motagua en las próximas horas y se convertirá en el segundo fichaje del Ciclón Azul. El primero es Pablo Cacho, procedente del CD Victoria.

Alejandro regresa a la Liga Nacional de Honduras luego de su paso por el Sporting FC de Costa Rica, club donde era compañero del hondureño Carlos Pineda, pero la institución anunció al final del torneo que no seguirían contando con los servicios del mediocampista catracho.

Motagua sufre primeras bajas: se van tras Apertura y rescinden su contrato

El futbolista de 28 años salió de las reservas de Olimpia y subió al primer equipo. En 2021 se fue a Real España, en julio de 2023 fichó por el Génesis FC y finalmente, en diciembre de ese mismo año, se convirtió en legionario por primera vez tras estampar su firma con el Sporting FC.

En el club tico, José Alejandro Reyes acumuló 72 partidos, en los que aportó 11 goles y 12 asistencias, contando los torneos locales y la Copa de Costa Rica, teniendo en cuenta que el hondureño se ubicaba en el mediocampo y llegó a ser pieza clave del club.

Cabe mencionar que en su momento también lo buscó el Comunicaciones de Guatemala, pero finalmente el Motagua se quedó con el fichaje del mediocampista hondureño, quien llega al club para competirle el puesto al argentino Rodrigo “Droopy” Gómez.

Olimpia agita el mercado, argentino al Real España y legionario con cambio

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Christian Vindel

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias