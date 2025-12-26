Primicia: exfutbolista de Olimpia regresa y es nuevo fichaje de Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua no pierde tiempo en el mercado de fichajes y asegura su segunda alta de cara al Clausura 2026, luego del fracaso en la Copa Centroamericana y el Apertura 2025, quedando eliminados de ambos torneos.

Diario LA PRENSA conoció en primicia que José Alejandro Reyes, exfutbolista del Olimpia, firmará contrato con Motagua en las próximas horas y se convertirá en el segundo fichaje del Ciclón Azul. El primero es Pablo Cacho, procedente del CD Victoria.

Alejandro regresa a la Liga Nacional de Honduras luego de su paso por el Sporting FC de Costa Rica, club donde era compañero del hondureño Carlos Pineda, pero la institución anunció al final del torneo que no seguirían contando con los servicios del mediocampista catracho.