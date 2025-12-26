Primicia: exfutbolista de Olimpia regresa y es nuevo fichaje de Motagua

Motagua no pierde tiempo en el mercado de fichajes y asegura su segunda alta de cara al Clausura 2026, luego del fracaso en la Copa Centroamericana y el Apertura 2025, quedando eliminados de ambos torneos.
Diario LA PRENSA conoció en primicia que José Alejandro Reyes, exfutbolista del Olimpia, firmará contrato con Motagua en las próximas horas y se convertirá en el segundo fichaje del Ciclón Azul. El primero es Pablo Cacho, procedente del CD Victoria.
Alejandro regresa a la Liga Nacional de Honduras luego de su paso por el Sporting FC de Costa Rica, club donde era compañero del hondureño Carlos Pineda, pero la institución anunció al final del torneo que no seguirían contando con los servicios del mediocampista catracho.
El futbolista de 28 años salió de las reservas de Olimpia y subió al primer equipo. En 2021 se fue a Real España, en julio de 2023 fichó por el Génesis FC y finalmente, en diciembre de ese mismo año, se convirtió en legionario por primera vez tras estampar su firma con el Sporting FC.
En el club tico, José Alejandro Reyes acumuló 72 partidos, en los que aportó 11 goles y 12 asistencias, contando los torneos locales y la Copa de Costa Rica, teniendo en cuenta que el hondureño se ubicaba en el mediocampo y llegó a ser pieza clave del club.
Cabe mencionar que en su momento también lo buscó el Comunicaciones de Guatemala, pero finalmente el Motagua se quedó con el fichaje del mediocampista hondureño, quien llega al club para competirle el puesto al argentino Rodrigo “Droopy” Gómez.