Alejandro Reyes: vida en Costa Rica y su llanto por no ser llamado a la 'H'

San José, Costa Rica.

Alejandro Reyes, mediocampista hondureño, recibió a Diario La Prensa en Costa Rica, donde ha construido una vida tranquila junto a su familia ya que juega actualmente para el Sporting FC. Con un contrato que aún dura un par de años, Reyes comparte cómo es su día a día en este país que ahora llama hogar y cómo la llegada de su hijo tico lo ha unido aún más a esta nación. Más allá de la calma familiar, el futbolista ex Olimpia y Real España también habla sobre su pasión por el fútbol, el impacto del parón FIFA y la difícil situación de no haber sido convocado últimamente a la Selección de Honduras. En esta entrevista, Alejandro Reyes reflexiona sinceramente sobre el partido de la 'H' ante Nicaragua, analiza el próximo duelo crucial contra Costa Rica, y expone sus ganas por volver a representar a su país. Además, destaca el nivel físico y técnico que distingue a los futbolistas hondureños y ticos, sus retos personales y cómo ha aprendido a incorporar la parte defensiva a su juego ofensivo, algo en lo que fallaba estando en Liga Nacional de Honduras. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Finalmente, Reyes deja claro que su sueño sigue intacto: volver a vestir la camiseta de Honduras y clasificar a un Mundial, esa meta que considera la mayor recompensa para un futbolista. Mientras tanto, apoya a sus compañeros desde la distancia y confía en la calidad de a bicolor para lograr la clasificación.

- LA ENTREVISTA CON ALEJANDRO REYES -

—Alejandro Reyes, ¿qué tal estás? Gracias por recibirnos aquí en Costa Rica, que es tu casa. Sí, esta ha sido mi casa por el último año y medio, y seguirá siéndolo por un tiempo más, casi dos años, que es lo que me queda de contrato aquí. —Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo es tu vida aquí en Costa Rica? Es tranquila. Costa Rica es un país muy bonito, seguro y calmado. Cuando tenemos días libres, mi esposa y yo aprovechamos para conocer distintos lugares turísticos. Además, nuestro hijo nació aquí y es tico, lo que me une para toda la vida a este país. La gente es muy educada y eso hace que mi día a día sea agradable.

—¿Cómo es un día normal de Alejandro Reyes en Costa Rica? Me levanto temprano para entrenar; los entrenamientos empiezan a las 6 de la mañana, así que debo estar en el estadio antes. Luego vuelvo a casa para cumplir mi rol de papá y esposo, cocinar, hacer almuerzo, y después hacer una siesta. Por la tarde voy al gimnasio; el preparador físico del equipo vive en mi edificio y me ayuda con las rutinas. —¿Qué tal cocinas? ¿Aprendiste aquí o ya cocinabas antes? Aprendí a cocinar cuando nació mi hijo. Mi esposa se encarga mucho del cuidado del niño, y yo me encargo de las tareas del hogar, incluyendo cocinar. Ahora me gusta cocinar y experimentar con recetas, y según mi esposa, lo hago bien. —¿Qué platillos prefieres preparar? Lo que mejor me queda son las carnes, disfruto mucho preparar cortes de carne. También me gusta hacer pastas, que es lo que más como. Un platillo que preparo y a mi esposa le encanta son los tacos de puyazo. —En este parón FIFA, ¿entrenas normalmente? Sí, hemos estado entrenando normalmente, excepto que nos han dado libres sábado y domingo. —Desde lo personal, ¿cómo viviste el partido de Honduras contra Nicaragua? ¿Lo viste? Sí, siempre veo los partidos de la selección como un aficionado muy apasionado, me estreso y lo vivo intensamente, como si estuviera jugando. El partido contra Nicaragua fue especialmente duro porque teníamos la clasificación prácticamente asegurada y se nos escapó. —¿Te sorprendió el resultado? Sí, no me esperaba una derrota. Pensaba que el equipo estaba bien preparado para ganar y asegurar la clasificación. Al final, sucedió lo contrario. —¿Qué ambiente hay en el equipo de Costa Rica antes del partido contra Honduras? Ellos están seguros de que nos ganarán. En el camerino bromean mucho y están confiados de sacar la clasificación.