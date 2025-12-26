Diego Vázquez a inesperado club: es nuevo DT de un grande de Centroamérica

Sorpresa. El Real Estelí de Nicaragua anunció de manera oficial la contratación del profesor Diego Martín Vázquez como nuevo director técnico de su plantel mayor, marcando un fichaje de alto impacto en el fútbol centroamericano.
El estratega argentino asume el reto de liderar al conjunto rojiblanco con el objetivo de sostener su protagonismo a nivel local y dar un salto de calidad en el plano internacional.
Vázquez llega a la institución nicaragüense respaldado por una amplia y exitosa trayectoria, especialmente al frente del Fútbol Club Motagua, equipo que dirigió en dos etapas (2013–2022 y 2023–2025).
Con el conjunto azul profundo conquistó seis títulos de Liga Nacional de Honduras (2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2024) y una Supercopa de Honduras en 2017, consolidándose como uno de los técnicos más ganadores de la región.
Además de sus logros a nivel local, Diego Vázquez tuvo destacadas participaciones en torneos internacionales, incluyendo la disputa de tres finales consecutivas de la Concacaf League con Motagua. Estos antecedentes refuerzan el perfil competitivo que Real Estelí busca para seguir siendo protagonista en competencias regionales.
En el ámbito de selecciones, el entrenador también dirigió a la Selección Nacional de Honduras entre 2022 y 2023, periodo en el que logró la clasificación y participación en la Copa Oro 2023. Durante su gestión acumuló 12 partidos oficiales, con un balance de cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas, destacándose además por la promoción de jóvenes talentos con proyección internacional.
La llegada de Diego Martín Vázquez responde al compromiso del Real Estelí por sostener un proyecto deportivo ambicioso y orientado a la excelencia. El club rojiblanco dio la bienvenida oficial al estratega y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, confiando en que su experiencia y liderazgo fortalezcan el camino hacia nuevos logros nacionales e internacionales.