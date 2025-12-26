Alex López dice adiós al Olancho: regresa al extranjero a conocido equipo

San Pedro Sula, Honduras.

Alexander López llegó a un acuerdo total para convertirse en nuevo futbolista del Sporting FC de Costa Rica, donde coincidirá nuevamente con el hondureño Carlos Pineda, reforzando el mediocampo del club albinegro de cara a la próxima temporada.

La noticia marca el retorno del mediocampista catracho al fútbol costarricense tras su paso por Honduras con los Potros de Olancho FC y una extensa trayectoria en el extranjero.

El veterano volante comenzó su carrera en el Club Deportivo Olimpia en Honduras, donde debutó en 2010 y vivió varias etapas exitosas antes de dar el salto al extranjero. Más tarde firmó con el Houston Dynamo de la MLS en Estados Unidos (2013–2015) y también tuvo una breve experiencia en el Al-Khaleej FC de Arabia Saudita, consolidándose como uno de los mediocampistas hondureños con mayor recorrido internacional.