¡Alajuelense humilla al Saprissa y se corona campeón en Costa Rica!

San José, Costa Rica.

CAMPEONES. El Alajuelense venció este sábado por 3-1 (5-3 en el global) al Saprissa en la final del Torneo de Apertura 2025, un triunfo con el que se proclamó campeón del fútbol costarricense y alcanzó su título 31.

Con una sólida actuación, los alajuelenses impusieron su estilo en el clásico nacional y sellaron una victoria histórica, El Alajuelense, dirigido por Óscar Ramírez, abrió el marcador al minuto 26 tras una desatención defensiva que aprovechó el delantero mexicano Ronaldo Cisneros con un certero cabezazo para poner el 1-0.

Unos minutos después, el centrocampista Alejandro Bran tuvo en sus pies la opción de aumentar la diferencia, pero su remate se fue por encima del travesaño del portero saprissista Esteban Alvarado.