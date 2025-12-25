Olancho vs Platense, EN VIVO hoy en Navidad: ¡hora y dónde ver el partido!

Juticalpa, Honduras.

¡"Boxing Day en Honduras"! Olancho FC y Platense protagonizan la tarde-noche de este jueves 25 de diciembre un inédito partido en la Liga Nacional. Potros y Tiburones se enfrentan este día por la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.

El fútbol catracho no se detiene y en Navidad también se disputará uno de los partidos correspondientes a las últimas jornadas de esta fase en el torneo; un día muy inusual en el balompié local.

Olancho FC y Platense, ambos equipos sin nada por jugarse, miden sus fuerzas para cerrar con dignidad en las triangulares. Ambos se quedaron sin opciones de avanzar a la gran final, boleto que se terminó quedando Marathón en la pasada fecha.