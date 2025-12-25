  1. Inicio
Olancho vs Platense, EN VIVO hoy en Navidad: ¡hora y dónde ver el partido!

Los Potros reciben este jueves 25 de diciembre al Platense en la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.

  25 de diciembre de 2025
  • Lesly Gutiérrez
Olancho y Platense se enfrentan en Navidad por la jornada 5 de las triangulares.
Juticalpa, Honduras.

¡"Boxing Day en Honduras"! Olancho FC y Platense protagonizan la tarde-noche de este jueves 25 de diciembre un inédito partido en la Liga Nacional. Potros y Tiburones se enfrentan este día por la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.

El fútbol catracho no se detiene y en Navidad también se disputará uno de los partidos correspondientes a las últimas jornadas de esta fase en el torneo; un día muy inusual en el balompié local.

Olancho FC y Platense, ambos equipos sin nada por jugarse, miden sus fuerzas para cerrar con dignidad en las triangulares. Ambos se quedaron sin opciones de avanzar a la gran final, boleto que se terminó quedando Marathón en la pasada fecha.

Así disfrutaron Navidad: Palma y Arriaga sorprenden; Auzmendi junto a Cecilia

Marathón es líder del Grupo B con 7 unidades, seguido del Platense con 1 y en el último lugar el Olancho FC con la misma cantidad, pero con dos juegos pendientes. Aunque Potros gane en sus últimos partidos no podrá alcanzar a los verdolagas, por el punto invisible que tienen como ventaja al terminar en el segundo lugar de las vueltas regulares.

Los Potros protagonizan un partido de trámite con el Platense, pero no dejarán las cosas fáciles. Buscan cerrar de la mejor manera en las triangulares del Apertura 2025.

Olancho FC y Platense se vuelven a ver las caras luego del polémico final en el Estadio Excélsior donde igualaron 1-1. Tras ese final, los olanchanos "amenazaron" con retirarse en lo que restaba del torneo; es una serie igualada entre ambos en la presente temporada: los Potros ganaron en la primera vuelta 2-1 y el Platense lo hizo por 2-0 en la recta final.

Hora y dónde ver el Olancho FC vs Platense

Las acciones en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas arrancaron a las 5:00 PM. El duelo entre el Olancho FC y Platense se transmitirá por el canal de Deportes TVC y la actualización en www.laprensa.hn.

Tabla de posiciones de las triangulares

Redacción web
Lesly Gutiérrez

