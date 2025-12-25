  1. Inicio
Así disfrutaron Navidad: Palma y Arriaga sorprenden; Auzmendi junto a Cecilia

Los jugadores hondureños y recordadas figuras de Liga Nacional compartieron bellos momentos en la Nochebuena.

Así disfrutaron algunos jugadores de Liga Nacional, exfutbolistas, directivos, legionarios y Auzmendi con la bella Cecilia García.
Dereck Moncada - El juvenil catracho y nuevo legionario disfruto de la Navidad y lo compartió en sus redes sociales.
Roberto Moreira - El paraguayo compartió con su familia en Navidad y así lo evidenció en sus redes sociales.
Alexy Vega - La figura de Marathón estuvo acompañado de sus amigos en Nochebuena.
David Suazo - La leyenda catracha compartió con su familia y su hijo, Luis Suazo también replicó el momento.

Isaac Castillo - El jugador de Marathón también disfrutó de las fechas festivas con buena compañía.
Rubilio Castillo -- El delantero de Marathón estuvo compartiendo con Carlos "Chapetilla" Mejía (Motagua) durante las fiestas.
Antony 'Choco' Lozano - El atacante del Santos ha estado vacacionando con su bella esposa, Joselinn Silver.
Emilio Izaguirre -- El director deportivo de Motagua celebró junto a su esposa Virginia Varela y compartió fotos en Nochebuena acompañado de su familia.
"Feliz Navidad. Que Dios les bendiga grandemente a todos, que en cada hogar haya paz, salud, unión y esperanza. Que el amor de Dios renueve fuerzas, sane corazones y nos regale un nuevo año lleno de fe y oportunidades", expresó en sus redes sociales.
Jonathan Rougier - El exguardameta de Motagua se encuentra disfrutando con su hermosa familia.
Kervin Arriaga - El legionario y jugador del Levante sorprendió con su mensaje en vacaciones: "hoy también se trabaja, dale que vamos por un 2026 lleno de salud y bendiciones".
Carlos Pineda - Legionario y jugador del Sporting FC de Costa Rica compartió con su bella esposa Daniela Hernández.
Denil Maldonado - El jugador catracho del Rubin Kazan también estuvo bien acompañado de su hermosa esposa, Iving Bruni.
Luis Palma - El futbolista del Lech Poznan de Polonia está disfrutando en La Ceiba junto a su familia y linda esposa, Annie Córdova.
Agustín y Rodrigo Auzmendi - Los exjugadores de Motagua estuvieron celebrando juntos en las fiestas festivas
Agustín Auzmendi compartió también con su hermosa pareja, la hondureña cGarcía.
