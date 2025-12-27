Jeaustin Campos, autocrítico: analiza el desempeño y debilidades del Real España​

Tegucigalpa, Honduras.

Campos también se refirió a los retos y expectativas para el próximo año, cuando el equipo participará tanto en la Liga Nacional como en la Liga de Campeones de CONCACAF . El entrenador destacó la necesidad de reforzar al equipo y mantener un nivel competitivo que les permita afrontar ambos torneos de manera exitosa.

El entrenador del Real España, Jeaustin Campos , ofreció una conferencia de prensa en la que evaluó el desempeño de los aurinegros durante el torneo. Señaló las dificultades que enfrentó el club para mantener un mejor nivel de juego y cómo estas afectaron los resultados obtenidos en el certamen.

Olimpia y Real España se enfrentaron en el último partido de las triangulares del Torneo Apertura 2035 de la Liga Nacional. Los dirigidos por Eduardo Espinel se llevaron la victoria gracias a un único gol de Dereck Moncada, sellando así el resultado del encuentro.

CONFERENCIA DE PRENSA

Sí, buenas noches para todos. Hay que darle gracias a Dios por estar aquí y tener una jornada de trabajo con ustedes, como nosotros, o sea, todos en sus casas, pero que hayan pasado unas felices fiestas y que tengan un feliz año. Muchas bendiciones para todos.

Y bueno, al final, es difícil hacer un resumen, ¿no? Me quedo, insisto, de repente con la evolución que ha tenido el equipo. Me quedo con que estamos claros de que los números estadísticos, partido a partido, nos avalan muchísimo, pero también estamos claros de que los triunfadores también vamos para adelante. En algún momento, por diferentes factores, algunos se fueron, otros se lesionaron, de repente no anduvimos bien; Otros muchachos no estuvieron finos, sobre todo en el campo para adelante.

El dominio que teníamos sobre la gran mayoría de los equipos, y hablo estadísticamente, duelos ganados, porcentajes, posesión de pelota, situaciones de gol ocasionadas y recibidas: en un 75 por ciento, un 85, un 80, fuimos superiores, pero nunca logramos tener esa congruencia. Y eso no lo digo yo; no es una opinión mía, eso está ahí en la plataforma que nos arrojan esos datos. Pero nunca tuvimos esa congruencia, esa contundencia de que esos números se reflejarían en los marcadores. Por las razones que te estoy mencionando, creo que nuestros delanteros altos no estuvieron finos este semestre, algunos volantes de llegada sufrieron lesiones, tuvimos ciertos inconvenientes, y por supuesto que eso primó durante todo el torneo.

Si hubiéramos tenido esa contundencia y figuras clave de jerarquía, un poquito más de lo que veníamos diciendo, creo que hubiésemos tenido otro campeonato. El equipo no juega mal, el equipo defiende bien, la mayoría de las estadísticas existen; no es una opinión personal, eso está estadísticamente documentado. Pero el problema es que golpeamos con un martillo de hule, y es difícil. Los partidos y los campeonatos se ganan con goles, y nosotros no logramos tener esa eficacia.

Por eso me salgo de tu pregunta y nos estamos enfocando precisamente en eso, generar variables. Me da cierta gracia que algunos de ustedes me dicen que yo soy mezquino, que soy de la primera época, pero si ustedes analizan los partidos contra Motagua, teníamos en el banco, del medio campo hacia adelante, a César, que está haciendo minutos pero no se encontró y tuvo muchas lesiones; Carter también; Yeison y Arana, un chico de 16 años. Esos eran los cuatro jugadores que teníamos del medio campo hacia adelante.

Entonces, cuando tienes un equipo como el nuestro, que dominó a Motagua en el partido anterior, que íbamos ganando 1 a 0 y teníamos opciones, y estábamos manejando el partido —porque hasta la afición, hasta el minuto 65 o 70, estaba gritando “olé”—, pero no llegamos y nuestra gente del medio campo hacia arriba se cansa, esos son los recambios. No digo que sean malos jugadores; Estoy hablando de que algunas sufrieron situaciones como Dixon o el asunto de Moya, que desafortunadamente tuvo que salir. No nos están matando; al contrario, hoy ustedes vieron a nuestro rival, que hizo los cambios, como Arboleda, Edwin Rodríguez, de mucha jerarquía, ya eso vamos a apelar.

Necesitamos más competencia. No es que vayamos a sacar jugadores que nos sirvan de relleno; Vamos a darle mucha más competencia. Hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta, que es el presupuesto, y sobre eso nos hemos intentado ajustar. Esa es la única manera de culminar un torneo con objetivos claros de ser campeón. Y si queremos ganar, a los que normalmente en estos últimos 10 o 15 torneos han sido campeones, tenemos que ir por ellos en igualdad de condiciones, que hoy, desafortunadamente, no podemos tener.

¿Qué necesita el equipo teniendo en cuenta que tendrá doble participación el próximo año?

Necesitamos medio campo hacia adelante, mucha más competencia, gente de jerarquía, gente que haga jugar a los que juegan. Hoy son los mejores hombres del medio campo hacia adelante: Vuelto, Nixon, Moura (que está con una contractura y no pudo jugar), Jhow, Osorto; esos son los que tenemos. Yo necesito que ellos sufran, que no se sientan cómodos, que no se sientan titulares. Que venga gente de peso que nos ayude, de manera que si Vuelto juega, tengamos otro jugador de las mismas condiciones. Si tiene que salir de Jhow, que venga otro jugador de igual nivel, o inclusive hasta ellos podrían ser suplentes de los otros. Si creamos esa competencia, ahí sí vamos a tener muchas opciones que hoy no tenemos, sobre todo del medio campo hacia adelante, sobre todo cuando los partidos nos cuestan cerrarlos, se cansa.

Algunos se pasan de críticos y faltan al respeto; por aquí me han escuchado. ¿Cuáles son las soluciones? Es muy fácil: yo he estado sentado en un micrófono, pero ¿qué soluciones hay? Me encantaría que muchos de los que hablan así analizan qué futbolistas tenemos. No digo que sean malos; estamos hablando de jerarquía, de peso, de futbolistas que han venido de lesiones y que afortunadamente no encontraron su forma futbolística.

Me dicen que tengo a Vuelto, Nixon, Jhow y Osorto en el banco, y pasé a la línea de cinco; bien, por todas las razones, no tenemos ese elemento humano para seguir en los partidos presionando arriba y manteniendo nuestro nivel de fútbol. Ese ha sido nuestro estado de equilibrio hasta ahora. La idea es, por supuesto, tomar medidas importantes para que de una vez por todas tengamos la oportunidad de competir claramente con lo que queremos hacer en el campeonato.