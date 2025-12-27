Tabla triangulares tras triunfo de Olimpia; así quedaron Real España-Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

La triangular A del torneo Apertura llegó a su final y dejó a Olimpia como claro dominador del grupo, cerrando en el primer lugar con diez puntos. El conjunto albo confirmó su jerarquía al sumar tres triunfos y un empate, resultados que le permitieron asegurar su boleto a la gran final del campeonato.

Olimpia finalizó la fase con números sólidos, registrando cinco goles a favor y apenas uno en contra, reflejo del equilibrio entre su poder ofensivo y solidez defensiva. Estos registros lo consolidaron como el equipo más regular de la triangular y el principal candidato al título.