Barrida en Motagua y firman a exOlimpia; Diego sorprende y nuevo legionario

LA PRENSA conoció que Rodrigo de Olivera saldrá del Olancho FC y uno de los grandes de San Pedro Sula y Comunicaciones de Guatemala son los equipos que mantienen negociaciones y consultas constantes por el atacante. Ambas instituciones han mostrado un fuerte interés en hacerse con los servicios del goleador, quien viene de firmar una temporada destacada en el fútbol hondureño.