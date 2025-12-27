Barrida en Motagua y firman a exOlimpia; Diego sorprende y nuevo legionario

Movimientos en el mercado de pases en Honduras: fichajes, rumores, salidas e intereses en los equipos del balompié catracho.
Confirmado // Jorge Ernesto Pineda no sigue en el banquillo del CD Choloma para la próxima temporada.
LA PRENSA conoció en primicia que CD Choloma ahora estará dirigido por el hondureño Carlos “Chato” Padilla de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El delantero Carlos Small se olvida del Olancho FC y se convertirá en nuevo jugador del Alianza de El Salvador.
Alex López no seguirá en el Olancho FC, ahora defenderá los colores del Sporting San José de Costa Rica, equipo en el que milita Carlos Pineda y antiguamente José Alejandro Reyes (nuevo futbolista del Motagua).
Motagua estaría interesado en fichar a Carlos 'Chuy' Pérez, futbolista que destacó con Platense en el Apertura 2025 y el club ya habría establecido contactos para poder ficharlo.
LA PRENSA conoció que Rodrigo de Olivera saldrá del Olancho FC y uno de los grandes de San Pedro Sula y Comunicaciones de Guatemala son los equipos que mantienen negociaciones y consultas constantes por el atacante. Ambas instituciones han mostrado un fuerte interés en hacerse con los servicios del goleador, quien viene de firmar una temporada destacada en el fútbol hondureño.
Asimismo, Pablo Galeano, representante uruguayo de Rodrigo de Olivera, confirmó a LA PRENSA que actualmente no existe ningún acuerdo con el Motagua de Tegucigalpa. De esta manera, el agente desmintió los rumores que vinculaban al delantero con el club capitalino.
Sorpresa. El Real Estelí de Nicaragua anunció de manera oficial la contratación del profesor Diego Martín Vázquez como nuevo director técnico de su plantel mayor, marcando un fichaje de alto impacto en el fútbol centroamericano.
LA PRENSA conoció que José Alejandro Reyes, exfutbolista del Olimpia, firmará contrato con Motagua en las próximas horas y se convertirá en el segundo fichaje del Ciclón Azul. El primero es Pablo Cacho, procedente del CD Victoria.
Maicol Cabrera es baja de Motagua para el próximo torneo, ya que el club decidió rescindirle su contrato luego de una mala campaña con la camiseta del Ciclón Azul.
Sebastián Cardozo es otro de los extranjeros que ya no seguirán en el Motagua, el club también decidió rescindirle el año y medio que le quedaba de contrato.
Jonathan Núñez es otro de los futbolistas que aún tiene contrato con Motagua, pero Javier López no cuenta con él y estaría saliendo a préstamo para el Clausura 2026.
LA PRENSA conoció que Marlon Licona podría salir a préstamo de cara al Clausura 2026 luego de un mal torneo con el Ciclón Azul. El portero de 34 años estaría vistiendo una camiseta de otro club el próximo año.
Ricky Zapata saldría del Motagua, el DT Javier López no cuenta con él y los azules lo enviarían a préstamo al Génesis PN de cara al Clausura 2026.
Carlos Argueta no seguirá en Motagua para el próximo torneo. El Ciclón Azul le ofreció rescindir el año y medio que le quedaba de contrato al lateral derecho, ya que no sería tomado en cuenta por Javier López.
El futbolista panameño, Jorge Serrano, se queda en Motagua. Muchos reportes indicaban que el canalero podría salir del club, pero no, el 'Puchulin' seguirá vistiendo la camisa del Ciclón Azul para el próximo torneo.
Reportes indican que José García interesa a Motagua, pero LA PRENSA conoció que estos rumores son falsos. Hasta el momento, la directiva Azul no ha realizado ningún acercamiento con el exfutbolista de Olimpia.
Motagua quiere de regreso a Kevin López, futbolista que fue despedido por Olimpia en el Apertura 2025. La alta cúpula dirigencial ve con buenos ojos el regreso del “Choloma” al club Azul.