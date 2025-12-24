¿Y Jeaustin? Los que se irían tras eliminación y los señalados en Real España

"Uno de los pecados más grandes que he tenido en mi gestión ha sido la cambiadera de técnicos. Creo que no puedo permitirme seguir cometiendo ese mismo error. Ya conseguí un buen técnico que ha levantado el equipo, que ha puesto al equipo a jugar, que si bien no ha conseguido los objetivos y que si bien está en deuda todavía, creo que hacer un cambio de técnico y volver a comenzar sería lo peor que podamos hacer", dijo Burbara.