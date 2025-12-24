  1. Inicio
¿Y Jeaustin? Los que se irían tras eliminación y los señalados en Real España

¿Sigue Jeaustin Campos? Estos son los jugadores que se quedan sin contrato en Real España y los señalados tras la eliminación.

1 de 20

El Real España vivió una dura eliminación la noche de este martes 23 de diciembre a manos de Motagua en la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.
2 de 20

Los Aurinegros igualaron 1-1 ante el Ciclón Azul y se estancaron en el segundo lugar con 4 unidades. Este resultado ya no le da opciones para pelear por la final a falta de su juego ante Olimpia el próximo fin de semana.
3 de 20

Tras este resultado, la afición mostró su molestia y señalan a los culpables luego de otro torneo sin poder pelear por el título en Liga Nacional.
4 de 20

Te compartimos la lista de algunos jugadores que fueron señalados y los que se quedan sin contrato al finalizar la temporada con la Máquina.
5 de 20

Darixon Vuelto: El atacante aurinegro tiene contrato con Real España, pero es uno de los señalados a no seguir en el equipo. La máquina sumó ocho años sin ganar un título.
6 de 20

Edson Palacios: Mantuvo una regularidad en el costado derecho, donde le tocó cubrir la repentina baja de Maylor Núñez.
7 de 20

César Romero: Es otro de los señalados por bajo rendimiento dentro de la plantilla. Aún tiene contrato con la máquina.
8 de 20

Daniel Aparicio: El central panameño bajó su nivel en los últimos partidos de la máquina. Tiene contrato con la realeza.
9 de 20

Devron García: A pesar de ser uno de los jugadores con mayor experiencia, parte de la afición aurinegra pide la salida del defensor central. Tiene contrato.
10 de 20

Gustavo Moura: Anotó cinco goles en 18 partidos en la Liga Nacional de Honduras. Sin embargo, piden su salida por bajo rendimiento.
11 de 20

Roberto Osorto no mostró su mejor versión en esta temporada y fue uno de los señalados tras la eliminación.
12 de 20

Franklin Flores: El experimentado fue uno de los más tristes tras la eliminación y es uno de los señalados. También piden su salida.
13 de 20

Jhow Benavídez: Es uno de los capitanes de Real España, mejoró su nivel en el segundo semestre, pero no bastó ante un nuevo fracaso españolista.
14 de 20

Yeison Moreno: El colombiano defraudó en el segundo semestre. Bajó la cuota de goles y es uno de los jugadores que no seguiría en el plantel. Se le terminó el contrato.
15 de 20

Carlos 'Chapetilla' Mejía: bajó su nivel en 2025 y es uno de los señalados del plantel aurinegro. Tiene contrato.
16 de 20

Anfronit Tatum: El Sub-21 ha tenido oportunidad en el 11 titular de Real España, pero no ha gravitado lo esperado con el equipo españolista.
17 de 20

Darlin Mencía: El lateral zurdo no ha tenido el rendimiento esperado en la máquina y en el Clausura 2026 podría salir en condición de préstamo.
18 de 20

Luis 'Buba' López: El guardameta sampedrano tiene contrato en Real España, pero muchos aficionados indican que su ciclo ya terminó.
19 de 20

Jeaustin Campos: Tras la eliminación del Apertura, los hinchas aurinegros piden la salida del entrenador costarricense. Sin embargo, Burbara reveló a LA PRENSA que el tico seguiría en el banquillo.
20 de 20

"Uno de los pecados más grandes que he tenido en mi gestión ha sido la cambiadera de técnicos. Creo que no puedo permitirme seguir cometiendo ese mismo error. Ya conseguí un buen técnico que ha levantado el equipo, que ha puesto al equipo a jugar, que si bien no ha conseguido los objetivos y que si bien está en deuda todavía, creo que hacer un cambio de técnico y volver a comenzar sería lo peor que podamos hacer", dijo Burbara.
