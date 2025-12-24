Jeaustin Campos explota tras la eliminación del Real España y manda mensaje

San Pedro Sula, Honduras.

También dejó un recado a la directiva, que si quiere ver a un campeón del Real España debe traer refuerzos de calidad para sumarlos a la plantilla. Los aficionados también se llevaron parte de la conferencia del entrenador tico.

Además, mandó un claro mensaje a todos aquellos que critican su sistema 3-5-2, ya que no cree que por la forma de jugar que tiene el conjunto aurinegro se la causante de no poder levantar el título en Honduras .

Jeaustin Campo s salió a conferencia de prensa luego de que Real España fue eliminado de la Triangular camino a la final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El DT de La Máquina respondió a las preguntas con un tono seguro y asegurando que la palabra fracaso no le gusta.

¿Cómo califica el torneo de Real España tras dejar ir una gran oportunidad de seguir peleando por el título?

"La verdad es que muy doloroso, a ver, vamos a ir aclarando el panorama. Durante todo el torneo fue de mucha intensidad, el tema siempre fue de media cancha para adelante, teníamos muchos lesionados y muchachos, como hoy, que tienen buena intensidad, pero que no tienen el regreso. Otra situación que tuvimos es que se tiene la pelota, jugamos bien, fuimos agresivos, tuvimos chances de gol y no las concretamos, por razones que me voy a guardar por que son de camerino, pero que ya lo sabemos y que ya hemos Conversado. Hemos competido en los dos torneos, pero si no hay contundencia, sufrimos. Y para los que están hablando y pensando del sistema, con el mismo le metimos tres goles a Motagua hace ocho días, a mi no me venga a decir que el sistema, porque con ese mismo les metimos tres hemos sido buenos, le ganamos a Olimpia también, ya dejen las leyendas urbanas y me da pena muchas veces la ignoracia que dicen con línea. de 3 es más defensivo, "déjense de joder" y no lo digo por ustedes, es por la gente, hablemos bien. A veces es para defender, pero nuestros jugadores suben a línea de fondo. No me venga a decir eso, simplemente no encontramos el gol y nos meten tantos que nos da pena a nosotros. No tiene nada que ver con el sistema, vamos a reforzar el equipo y puestos que ustedes ya saben".

¿Qué le recomienda a la directiva del Real España para mejorar o llegar a donde se quiere?

"En realidad, ya hemos hecho nuestro trabajo, mejoramos la parte nutricional y ahora tenemos un coach que vino de Costa Rica que desarrolla el liderazgo y objetivos principales. Si no tuviéramos una mentalidad fuerte no jugamos como hoy, otros días no se daban tres pases seguidos. Obvio, todos queremos ser campeones, pero ya lo dije una vez para nosotros y hacerlo fuerte se ocupa presupuesto para traer jugadores de experiencia, hay muy buena plantilla, porque se mira la honestidad y el trabajo que hacen, pero ocupamos más competencia y el presidente Elias Burbara ya lo sabe y que es de los pocos que aparece de los directivos. Ustedes mismos como periodistas saben lo que necesita Real España no puedo tapar el sol con un dedo, lo único que le falta a estos muchachos lo que les falta es la cereza del pastel para cumplir el objetivo y quiero que se entienda que es que vamos a sacar a alguien por malo, es que queremos darles competencia en algunos puestos, tener más variantes y más que todo de la zona de volantes para arriba.

¿Es este otro fracaso para el Real España, comparte esto y cuáles son los factores a mejorar? Los aficionados piden su salida.

"La primera pregunta creo que ya la respondí y con respecto a la afición, tienen todo el de estar molestos y los respeto, es fútbol. Se entiende la frustración, es parte del paquete que tenemos los entrenadores. Tengo contrato y de hecho antes de terminar este torneo, hemos conversado y buscando refuerzo para el próximo torneo y ponerle la cereza al pastel. A mí no me interesa si es fracaso o no, el equipo ha evolucionado y mejorando mucho, faltan detalles puntuales, no quiero ser repetitivo, pero es así. Está claro, si queremos pelear arriba, hay que poner dinero y traer a los mejores jugadores para que hagan competencia, hemos peleado mucho, semifinales, finales, Copa Centroamericana, hemos sacado chicos, Osorto, Dixon, ¿quién era Baptiste?, ¿quién era Aparicio?, el regreso de Vuelto al que ustedes liquidan como Jhow, Devron... ¿crees que es un fracaso?, estamos sacando un equipo de las cenizas y lo hemos puesto a competir. planilla de los otros equipos que han sido campeones (Motagua y Olimpia)?, igual la de nosotros, entonces "déjense de joder", con todo respeto. Todos nos hemos equipovocado, yo el primero, al igual que ustedes, que los aficionados, mis jugadores, así es el fútbol. Una planilla como la de Motagua no pudo clasificar en Concacaf, entonces no hay que quitarle mérito al trabajo, eso no lo voy a permitir. Han tenido un cambio de mentalidad, le pregunto ¿hace un año medio Real España jugaba así?, yo me comí 20 partidos antes de llegar a San Pedro Sula. Hemos ido a Tegucigalpa a ganar y si usted lo ven de otra forma discrepo y mucho. El éxito depende de tu punto de partida y la gente quiere ser campeón".

¿Es desconocimiento de la afición no ver todo el esfuerzo que se hace, pero no se ve lo que sufre, falta de pagos y muchas otras situaciones?

"Eso ya no está dentro de mis competencias hablar eso, sonaría como excusa, lo mío es hablar de fútbol, ​​pero muchas veces es injusto como hoy. Dios sabrá por qué nos pone este tipo de pruebas y lo que nos quiere exigir para encontrar el campeonato que queremos. Ya poner excusa de salarios no va, aquí estamos para competir".