Tabla de triangulares tras el Real España vs Motagua; Olimpia festeja

asasa¡Eliminados! El Real España de Jeaustin Campos luchó hasta el final, pero no pudo sostener el triunfo 1-0 que mantenían hasta el descanso y terminó igualando ante Motagua en San Pedro Sula por la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.
Los Aurinegros comenzaron ganando con un tanto de Jhow Benavídez desde el punto penal, pero los Azules le amargaron la noche en el Estadio Morazán y pusieron las tablas con un golazo de Carlos Mejía.
Con este resultado, el Real España se queda sin posibilidades de estar en la gran final del Apertura 2025 y le deja el espacio al Olimpia a falta de una jornada por disputarse; ambos equipos se miden el próximo fin de semana.
Olimpia se queda como líder del grupo A de las triangulares con 7 puntos y Real España se estanca en el segundo con 4 unidades y aún con 3 por disputarse. Si la Máquina Aurinegra derrota a los Albos en la última fecha, llegan a esos mismos 7, pero con el punto invisible (ventaja para el líder de las vueltas), los leones se quedan siempre con el pase a la última ronda.
Por ende, ya sin opciones, Real España y Motagua se despiden del torneo Apertura 2025 en las triangulares y el "Rey de Copas" se cita en la gran final con Marathón, que selló su pase el pasado domingo tras el empate ante Platense (2-2).
Tabla de posiciones de las triangulares
Los verdolagas cerraron como líderes solitarios con 7 puntos, seguido del Platense con 2 y en el último lugar los Potros del Olancho FC; estos últimos dos se enfrentan este jueves 25 de diciembre a las 5:00 PM por la fecha 5.