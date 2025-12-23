Tabla de triangulares tras el Real España vs Motagua; Olimpia festeja

San Pedro Sula, Honduras.

asasa¡Eliminados! El Real España de Jeaustin Campos luchó hasta el final, pero no pudo sostener el triunfo 1-0 que mantenían hasta el descanso y terminó igualando ante Motagua en San Pedro Sula por la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.

Los Aurinegros comenzaron ganando con un tanto de Jhow Benavídez desde el punto penal, pero los Azules le amargaron la noche en el Estadio Morazán y pusieron las tablas con un golazo de Carlos Mejía.

Con este resultado, el Real España se queda sin posibilidades de estar en la gran final del Apertura 2025 y le deja el espacio al Olimpia a falta de una jornada por disputarse; ambos equipos se miden el próximo fin de semana.