Tabla de triangulares tras el Real España vs Motagua; Olimpia festeja

Los aurinegros empataron ante Motagua y ya se conoce al otro finalista del Torneo Apertura 2025.

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 20:35 -
  • Lesly Gutiérrez
Real España no pudo ante Motagua y deja al Olimpia en la gran final del Apertura 2025.
San Pedro Sula, Honduras.

asasa¡Eliminados! El Real España de Jeaustin Campos luchó hasta el final, pero no pudo sostener el triunfo 1-0 que mantenían hasta el descanso y terminó igualando ante Motagua en San Pedro Sula por la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.

Los Aurinegros comenzaron ganando con un tanto de Jhow Benavídez desde el punto penal, pero los Azules le amargaron la noche en el Estadio Morazán y pusieron las tablas con un golazo de Carlos Mejía.

Con este resultado, el Real España se queda sin posibilidades de estar en la gran final del Apertura 2025 y le deja el espacio al Olimpia a falta de una jornada por disputarse; ambos equipos se miden el próximo fin de semana.

Real España sufre dura eliminación y dice adiós a la final

Olimpia se queda como líder del grupo A de las triangulares con 7 puntos y Real España se estanca en el segundo con 4 unidades y aún con 3 por disputarse. Si la Máquina Aurinegra derrota a los Albos en la última fecha, llegan a esos mismos 7, pero con el punto invisible (ventaja para el líder de las vueltas), los leones se quedan siempre con el pase a la última ronda.

Por ende, ya sin opciones, Real España y Motagua se despiden del torneo Apertura 2025 en las triangulares y el "Rey de Copas" se cita en la gran final con Marathón, que selló su pase el pasado domingo tras el empate ante Platense (2-2).

Tabla de posiciones de las triangulares

Los verdolagas cerraron como líderes solitarios con 7 puntos, seguido del Platense con 2 y en el último lugar los Potros del Olancho FC; estos últimos dos se enfrentan este jueves 25 de diciembre a las 5:00 PM por la fecha 5.

Liga Nacional revela si se usará el VAR en las finales y posibles fechas

Lesly Gutiérrez

