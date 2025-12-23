Real España vs Motagua, EN VIVO, triangular Liga Nacional: Horario y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

La máquina del Real España sigue con vida por el Grupo A y hoy ante su gente están obligados a poder vencer a un rival para llegar a la última jornada con la posibilidad de ser finalista, y así poder pelear el título ante su rival de ciudad, el Marathón , equipo que ya está en dicha ronda.

En la vísperas de la Navidad, Real España y el Fútbol Club Motagua protagonizarán esta noche un agarrón de alto voltaje en duelo correspondiente a la penúltima jornada de las triangulares del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Originalmente el partido estaba previsto para el 24 de diciembre, pero las dirigencias de los aurinegros y los azules optaron por adelantar la fecha.

Los dirigidos por Jeaustin Campos cuentan con tres puntos y están abajo del líder Olimpia que cuenta con 7 unidades, como consecuencia, el conjunto sampedrano debe de ganar ya que un empate o derrota los deja eliminados y eso provocaría que el león sea finalista.

"El equipo ha descansado, no hay excusas. Se recuperaron todos los jugadores que estaban en algodones. Así que Real España va con todo su equipo a la cancha, con todas las energías guardadas. Esperemos que sea una noche positiva para el equipo", dijo Elías Burbara, presidente del Real España en charla exclusiva con Diario LA PRENSA.

En el caso del Motagua, llegan ya eliminados, pero vienen de empatarle al Olimpia y ante la realeza buscarán despedirse de un año 2025 que ha sido para el olvido.

Además, los azules no olvidan el amargo y penoso 0-3 que recibieron a manos del equipo catedrático, por lo que intentarán desquitarse y así amargar a los aurinegros.