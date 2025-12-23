Olimpia vs Marathón, Gran Final en Honduras: Sorpresas con las fechas

La Liga Nacional de Honduras ya tiene definida su gran final del torneo Apertura, que enfrentará a Olimpia y Marathón en una serie que promete alta intensidad y un ambiente cargado de historia.
Ambos clubes aseguraron el primer lugar de sus respectivas triangulares con una jornada aún por disputarse, confirmando su condición de protagonistas del campeonato.
El partido de ida se disputará en San Pedro Sula, casa del Marathón, en una fecha que apunta a realizarse el sábado 3 o domingo 4 de enero.
El conjunto verdolaga buscará aprovechar su localía en sede por definir, para tomar ventaja ante un Olimpia que ha mostrado solidez y jerarquía en las instancias decisivas del torneo.
La Gran Final
La serie se definirá en Tegucigalpa, cuando el Estadio Nacional Chelato Uclés albergue el encuentro de vuelta, programado tentativamente para el sábado 10 o domingo 11 de enero.
Olimpia cerrará ante su gente con la ilusión intacta de coronarse nuevamente campeón del fútbol hondureño.
El León capitalino llega a esta final con un objetivo histórico: conquistar el bicampeonato y levantar su copa número cuarenta de Liga Nacional, lo que le permitiría igualar al Deportivo Saprissa como el club centroamericano con más títulos de liga. Un logro que consolidaría aún más su hegemonía a nivel local y regional.
Marathón, en cambio, afronta la final con un fuerte componente emotivo, ya que busca la décima estrella en el año de su centenario y poner fin a una sequía de títulos que se extiende desde 2018. Con estos ingredientes, la final entre verdolagas y albos se perfila como una de las más atractivas y trascendentales de los últimos años.