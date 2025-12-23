Olimpia vs Marathón, Gran Final en Honduras: Sorpresas con las fechas

San Pedro Sula, Honduras

La Liga Nacional de Honduras ya tiene definida su gran final del torneo Apertura, que enfrentará a Olimpia y Marathón en una serie que promete alta intensidad y un ambiente cargado de historia. Ambos clubes aseguraron el primer lugar de sus respectivas triangulares con una jornada aún por disputarse, confirmando su condición de protagonistas del campeonato.

El partido de ida se disputará en San Pedro Sula, casa del Marathón, en una fecha que apunta a realizarse el sábado 3 o domingo 4 de enero. El conjunto verdolaga buscará aprovechar su localía en sede por definir, para tomar ventaja ante un Olimpia que ha mostrado solidez y jerarquía en las instancias decisivas del torneo.

La Gran Final