¿Tatiana Flores tuvo relación con veterano entrenador? Se conoce la verdad

Finalmente rompió el silencio y alzó la voz para contar su verdader sobre el supuesto romance con Tatiana Flores, jugadora de Tigres.
Luego de la polémica generada con la salida de Robert Dante Siboldi de Tigres en el verano de 2024, el estratega uruguayo rompió el silencio sobre todo lo sucedido y sobre todo con los rumores que lo ligaron a la jugadora de Tigres Femenil, Tatiana Flores.
El estratega uruguayo calificó como calumnias los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la jugadora Tatiana Flores y los señalamientos de espionaje contra su cuerpo técnico.
Dos polémicas se desataron en Tigres luego de la salida de Siboldi, la primera era la la filtración de información por parte de su cuerpo técnico y otra sobre una supuesta relación sentimental con Tatiana Flores.
En una entervista con “La Última Palabra” de Fox Sports, Siboldi decidió contrar la verdad y aseguró que nadie le sacó pruebas de su romance con Tatiana.
Su auxiliar Miguel Fuentes fue señalado de haber filtrado información a Rayados de Monterrey, algo que nunca probó el club ni quienes lo acusaban de hacer eso.
"Sin mostrar una sola prueba de todo lo que nos calumniaron, de todo lo que nos culparon, tanto a Miguel (Fuentes) como a mi. Encima inventado historias con una jugadora menor, con una chica del club que no tenía nada que ver y ni siquiera la conozco", señaló Siboldi.
La familia de Siboldi resultó afectada por las acusaciones que lo ponían en una relación con Tatiana Flores.
"Yo la puedo librar, pero no hay que olvidar que tengo una hija de 15 años que va al colegio, pero por suerte lo sabe manejar, mis dos hijos supieron manejar la situación, mi señora que fue la que paró todo con respecto a eso. Había que hablar con los maestros, con las escuelas, cómo que su papá pudo tener una actitud de esas”, señaló Siboldi.
La bella jugadora Tatiana Flores fue vinculada con el entrenador Siboldi.
“Había que pasar ese trago amargo, ellos saben quien soy por suerte mi esposa me conoce perfectamente y mis hijos más”, dijo Siboldi en relación al rumor de esa relación con Tatiana Flores.
Pasaron casi dos años de la polémica que lo sacó de Tigres y Siboldi asegura que nadie le sacó una prueba de esa noticia sobre Tatiana Flores.
Siboldi negó los rumores de romance con la bella jugadora Tatiana Flores.
Tatiana Flores es una futbolista profesional mexicana-canadiense (con ciudadanía británica) que juega como delantera en la Liga MX Femenil con Tigres UANL Femenil y también ha sido internacional juvenil con la Selección Mexicana.
Ha sido figura en las selecciones juveniles de México. Fue parte del equipo Sub-17 en el Mundial 2022 y jugó en el Campeonato Femenino Sub-17 de la Concacaf, marcando múltiples goles.
Además de su carrera deportiva, es activa en redes sociales y es considerada una figura seguida por aficionados del fútbol femenil.