Muere conocido futbolista delante de esposa: Esto pasó

En la vísperas de la Navidad, el fútbol se encuentra de luto tras la muerte de futbolista en un hecho que conmociona a todos.
Una trágica noticia conmocionó al fútbol europeo, tras confirmarse la trágica muerte de Sebastian Hertner, futbolista alemán de 34 años y capitán del ETSV Hamburg.
El defensor perdió la vida en un gravísimo incidente ocurrido mientras se encontraba de vacaciones en un centro de esquí en Montenegro.
El conocido futbolista de Alemania estaba esquiando en la estación de Savn Kuk, al Norte de Montenegro, cuando se precipitó al vacío desde unos 70 metros de altura.
Según relata 'Bild', una de las sillas se desprendió del cable y cedió hacia el lado donde se encontraba Hertner, que llegó a ser internacional sub 19 con Alemania.
El impacto resultó fatal para el deportista de 34 años, quien murió en el acto.
Su esposa, que lo acompañaba en el momento del siniestro, también cayó al vacío pero logró sobrevivir: fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con heridas de gravedad, aunque se reporta que permanece estable.
En el altercado, que está bajo investigación, quedaron atrapados otros tres turistas. Se ha decretado, además, el cierre temporal de la estación.
“Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastian”, anunció su club, el ETSV Hamburgo.
De acuerdo con los informes de las autoridades locales, uno de los cables de la aerosilla en la que se desplazaban se desprendió, provocando una caída libre desde unos 70 metros de altura.
La noticia generó un profundo impacto en Alemania, donde el ETSV Hamburg emitió un desgarrador comunicado calificando a Hertner como un “ser humano excepcional” y un gran capitán. Asimismo, clubes de la Bundesliga y otras categorías del ascenso publicaron mensajes de condolencias.
Debido a la magnitud del evento, el alcalde de Žabljak ha exigido una investigación “exhaustiva y transparente” para determinar las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento del teleférico, infraestructura que ahora es objeto de peritajes por parte de la justicia montenegrina.
Hertner fue un referente del fútbol de ascenso en su país, destacado por su entrega como lateral izquierdo. Surgido de la cantera del VfB Stuttgart, llegó a representar a la Selección de Alemania en las categorías Sub-18 y Sub-19.
Además, tuvo pasos destacados por clubes históricos como el 1860 Múnich, el Erzgebirge Aue (donde logró un ascenso a la segunda división) y el Darmstadt 98. En sus últimos años, decidió volcar su experiencia en equipos regionales, convirtiéndose en el guía de jóvenes promesas en el fútbol de Hamburgo.
La justicia de Montenegro ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del desprendimiento del cable y establecer si hubo negligencia en el mantenimiento de la infraestructura del centro de esquí.
En la presente temporada, Hertner se desempeñaba como capitán y referente del ETSV Hamburg, equipo que milita en la Oberliga (quinta división de Alemania).
El jugador era un defensa que nació un 2 de mayo de 1991 en Leongerb Alemania, y que contaba con experiencia en varios equipos de la Bundesliga.