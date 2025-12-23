  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua

Las lágrimas y decepción del Real España tras la eliminación, Motagua fue 'villano', polémica y las bellezas en San Pedro Sula.

Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
1 de 40

Real España empató 1-1 ante Motagua en el Morazán de San Pedro Sula. Los aurinegros quedaron sin opciones de avanzar a la final; te mostramos las mejores imágenes de la previa y el partido.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala | Neptalí Romero | Moisés Valenzuela.
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
2 de 40

El Estadio Morazán de San Pedro Sula recibió el nuevo clásico: un hermoso ambiente se vivió en la previa.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
3 de 40

Las lindas adicionadas llegaron al recinto sampedrano para presenciar el clásico por la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
4 de 40

La barra del Real España con su espectacular ambiente antes del inicio del partido ante Motagua en San Pedro Sula. ¡Se vivió una gran fiesta!

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
5 de 40

Las lindas chicas en San Pedro Sula. La noche de este martes no hubo llenazo, pero sí una buena afluencia de público.
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
6 de 40

¡Feliz Navidad! Santa Claus y el Grinch sorprendieron en la previa del juego y dieron regalos a los aficionados.

 Foto OPSA: Moisés Valenzuela y Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
7 de 40

La bella periodista que robó miradas en la previa del clásico en San Pedro Sula. ¡Belleza presente en el partido!

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
8 de 40

¡Pero que hermosas! Estas bellas chicas posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA antes de comenzar con las acciones del partido.
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
9 de 40

Ellas aprovecharon para tomarse una selfie y así fueron captadas por nuestros fotógrafos en el recinto sampedrano.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
10 de 40

Parte de la afición aurinegra en la zona de silla en el Estadio Morazán. Los hinchas llegaron con la ilusión de seguir con vida en las triangulares.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
11 de 40

Las hermosas periodistas que se robaron la atención en los alrededores del terreno de juego. Sin duda, enamoraron a más de uno en San Pedro Sula.

 Foto OPSA: Moisés Valenzuela
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
12 de 40

El 'infiltrado'. El hincha de Marathón que llegó al Morazán para ver el juego entre Real España vs Motagua: los verdolagas sellaron su pase a la final el pasado domingo tras empatar con Platense (2-2).

Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
13 de 40

Buba López realizó los entrenamientos correspondientes, pero finalmente, Onan Rodríguez salió como titular en el clásico.

 Foto OPSA: Moisés Valenzuela
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
14 de 40

A partir de las 7:00 PM dio inicio el partido, uno que terminó definiendo al segundo finalista del Torneo Apertura 2025. Motagua no dejó las cosas fáciles.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
15 de 40

Ambos equipos mostraron un juego muy aguerrido, el Real España era el más necesitado, ya que necesitaban de un triunfo para seguir con vida en las triangulares.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
16 de 40

Motagua, por su parte, ya llegaba eliminado a este duelo. Desde la tercera jornada tras su derrota ante el Olimpia en la jornada 3 (2-0). Quedaron en el último lugar con 2 puntos.

 Foto OPSA: Moisés Valenzuela
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
17 de 40

Motagua se salvó en varias ocasiones y una de las más claras fue un centro que terminó rescatando sobre la línea tras una serie de rebotes en el área chica.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
18 de 40

Y antes de finalizar el primer tiempo, se vino el primero. Rodrgigo 'Droopy' Gómez impactó en el área chica con Baptiste en la lucha por el balón y el juez central terminó pitando penal a favor de los locales.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
19 de 40

Los jugadores del Motagua le reclamaron al árbitro, pero este sancionó sin dudar el penal. Llegó la gran oportunidad para la Máquina en San Pedro Sula.

 Foto OPSA: Moisés Valenzuela
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
20 de 40

Marlon Licona recibió instrucciones desde el cuerpo técnico en el banquillo, pero no le fue de ayuda, ya que el gol al minuto siguiente fue inevitable.

 Foto OPSA: Moisés Valenzuela
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
21 de 40

El capitán Jhow Benavídez venció a Marlon Licona y mandó el disparo al fondo de la meta para colocar el 1-0 ante Motagua en San Pedro Sula. Real España se iba al descanso con la ventaja mínima y con la ilusión de seguir con vida en las triangulares para jugarse una 'final' con el Olimpia el próximo fin de semana. Pero, todo se desmoronó en la segunda parte.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
22 de 40

El Motagua se acercó en el minuto 82 con un tanto, pero la polémica se hizo presente, ya que todo parecía indicar que había una buena posición en el gol.
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
23 de 40

Pero Motagua no dejó las cosas fáciles y tres minutos después marcó el tanto del empate. Portillo mandó un gran centro y Carlos Mejía de primera venció a Onan Rodríguez para enmarcar un golazo y el 1-1 del encuentro.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
24 de 40

En los minutos finales, Marlon Licona reclamó una acción luego de que Decas lo detuviera en busca del balón, sin embargo, dentro de la cancha ya había uno, por lo estaba evitando perder tiempo en la recta final.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
25 de 40

Los ánimos estaban tensos y los jugadores en la banca del Real España se mostraban nerviosos en la búsqueda del segundo gol.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
26 de 40

Pero ese nunca llegó y el Motagua le amargó la noche a los aurinegros que se quedaron sin opciones de avanzar a la gran final del Apertura 2025. Los Azules fueron los 'villanos' en la jornada 4 y 5 con sus empates.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
27 de 40

Los Azules cerraron con dignidad su actividad en las triangulares del Apertura 2025. Fueron últimos del grupo A con apenas 2 puntos tras los empates ante Olimpia (2-2) y Real España (1-1).

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
28 de 40

La decepción en los jugadores era más que evidente, tuvieron en sus manos la oportunidad de estar en la gran final del fútbol hondureño, donde ya esperaba Marathon.

 Foto OPSA: Mauricio Ayala
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
29 de 40

La decepción y tristeza en la plantilla de los jugadores del Real España tras el empate 1-1 en San Pedro Sula. Con este resultado, Olimpia se clasificó a la gran final del Apertura 2025.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
30 de 40

Muchos de los jugadores se tiraron al terreno de juego tristes por quedar fuera de la gran final del torneo.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
31 de 40

Real España se quedó sin opciones de poder avanzar a la final del torneo Apertura 2025.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
32 de 40

Jeaustin Campos fue a saludar a los jugadores de Motagua y le dio ánimos a sus futbolistas luego del empate.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
33 de 40

Onan Rodríguez, portero aurinegro, fue uno de los jugadores que lloró dentro del terreno de juego.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
34 de 40

Sus compañeros le dieron ánimos y abrazos al finalizar el partido. Real España se estancó como segundo del grupo con 4 unidades.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
35 de 40

Buba López no jugó la noche de este martes, pero estuvo consolando y acompañado a sus compañeros de equipo tras la eliminación.

 Foto OPSA: Neptalí Romero
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
36 de 40

Jhow Benavidez no pudo avanzar con la máquina y así salió con su rostro lleno de tristeza.

 Foto OPSA: Moisés Valenzuela
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
37 de 40

Franklin Flores fue el otro jugadores que salió llorando tras la eliminación. La máquina ya tiene ocho años sin ganar un título. Buba López consoló al lateral zurdo que sigue sin ganar una copa a nivel profesional.

 Foto OPSA: Moisés Valenzuela
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
38 de 40

Roberto Osorto perdonó en el partido y también salió con el rostro lleno de amargura.

 Foto OPSA: Moisés Valenzuela
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
39 de 40

Al finalizar el partido, la mega barra estuvo afuera del portón donde sale Real España y Jhow estuvo hablando con ellos. Las autoridades estuvieron presentes para evitar el caos.
Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua
40 de 40

Aficionados del club aurinegro increparon a la pantilla afuera del Estadio Morazán tras eliminación de su equipo en las triangulares.
Cargar más fotos