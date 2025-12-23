Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua

Real España empató 1-1 ante Motagua en el Morazán de San Pedro Sula. Los aurinegros quedaron sin opciones de avanzar a la final; te mostramos las mejores imágenes de la previa y el partido.
El Estadio Morazán de San Pedro Sula recibió el nuevo clásico: un hermoso ambiente se vivió en la previa.
Las lindas adicionadas llegaron al recinto sampedrano para presenciar el clásico por la jornada 5 de las triangulares del Apertura 2025.
La barra del Real España con su espectacular ambiente antes del inicio del partido ante Motagua en San Pedro Sula. ¡Se vivió una gran fiesta!
Las lindas chicas en San Pedro Sula. La noche de este martes no hubo llenazo, pero sí una buena afluencia de público.
¡Feliz Navidad! Santa Claus y el Grinch sorprendieron en la previa del juego y dieron regalos a los aficionados.
La bella periodista que robó miradas en la previa del clásico en San Pedro Sula. ¡Belleza presente en el partido!
¡Pero que hermosas! Estas bellas chicas posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA antes de comenzar con las acciones del partido.
Ellas aprovecharon para tomarse una selfie y así fueron captadas por nuestros fotógrafos en el recinto sampedrano.
Parte de la afición aurinegra en la zona de silla en el Estadio Morazán. Los hinchas llegaron con la ilusión de seguir con vida en las triangulares.
Las hermosas periodistas que se robaron la atención en los alrededores del terreno de juego. Sin duda, enamoraron a más de uno en San Pedro Sula.
El 'infiltrado'. El hincha de Marathón que llegó al Morazán para ver el juego entre Real España vs Motagua: los verdolagas sellaron su pase a la final el pasado domingo tras empatar con Platense (2-2).
Buba López realizó los entrenamientos correspondientes, pero finalmente, Onan Rodríguez salió como titular en el clásico.
A partir de las 7:00 PM dio inicio el partido, uno que terminó definiendo al segundo finalista del Torneo Apertura 2025. Motagua no dejó las cosas fáciles.
Ambos equipos mostraron un juego muy aguerrido, el Real España era el más necesitado, ya que necesitaban de un triunfo para seguir con vida en las triangulares.
Motagua, por su parte, ya llegaba eliminado a este duelo. Desde la tercera jornada tras su derrota ante el Olimpia en la jornada 3 (2-0). Quedaron en el último lugar con 2 puntos.
Motagua se salvó en varias ocasiones y una de las más claras fue un centro que terminó rescatando sobre la línea tras una serie de rebotes en el área chica.
Y antes de finalizar el primer tiempo, se vino el primero. Rodrgigo 'Droopy' Gómez impactó en el área chica con Baptiste en la lucha por el balón y el juez central terminó pitando penal a favor de los locales.
Los jugadores del Motagua le reclamaron al árbitro, pero este sancionó sin dudar el penal. Llegó la gran oportunidad para la Máquina en San Pedro Sula.
Marlon Licona recibió instrucciones desde el cuerpo técnico en el banquillo, pero no le fue de ayuda, ya que el gol al minuto siguiente fue inevitable.
El capitán Jhow Benavídez venció a Marlon Licona y mandó el disparo al fondo de la meta para colocar el 1-0 ante Motagua en San Pedro Sula. Real España se iba al descanso con la ventaja mínima y con la ilusión de seguir con vida en las triangulares para jugarse una 'final' con el Olimpia el próximo fin de semana. Pero, todo se desmoronó en la segunda parte.
El Motagua se acercó en el minuto 82 con un tanto, pero la polémica se hizo presente, ya que todo parecía indicar que había una buena posición en el gol.
Pero Motagua no dejó las cosas fáciles y tres minutos después marcó el tanto del empate. Portillo mandó un gran centro y Carlos Mejía de primera venció a Onan Rodríguez para enmarcar un golazo y el 1-1 del encuentro.
En los minutos finales, Marlon Licona reclamó una acción luego de que Decas lo detuviera en busca del balón, sin embargo, dentro de la cancha ya había uno, por lo estaba evitando perder tiempo en la recta final.
Los ánimos estaban tensos y los jugadores en la banca del Real España se mostraban nerviosos en la búsqueda del segundo gol.
Pero ese nunca llegó y el Motagua le amargó la noche a los aurinegros que se quedaron sin opciones de avanzar a la gran final del Apertura 2025. Los Azules fueron los 'villanos' en la jornada 4 y 5 con sus empates.
Los Azules cerraron con dignidad su actividad en las triangulares del Apertura 2025. Fueron últimos del grupo A con apenas 2 puntos tras los empates ante Olimpia (2-2) y Real España (1-1).
La decepción en los jugadores era más que evidente, tuvieron en sus manos la oportunidad de estar en la gran final del fútbol hondureño, donde ya esperaba Marathon.
La decepción y tristeza en la plantilla de los jugadores del Real España tras el empate 1-1 en San Pedro Sula. Con este resultado, Olimpia se clasificó a la gran final del Apertura 2025.
Muchos de los jugadores se tiraron al terreno de juego tristes por quedar fuera de la gran final del torneo.
Real España se quedó sin opciones de poder avanzar a la final del torneo Apertura 2025.
Jeaustin Campos fue a saludar a los jugadores de Motagua y le dio ánimos a sus futbolistas luego del empate.
Onan Rodríguez, portero aurinegro, fue uno de los jugadores que lloró dentro del terreno de juego.
Sus compañeros le dieron ánimos y abrazos al finalizar el partido. Real España se estancó como segundo del grupo con 4 unidades.
Buba López no jugó la noche de este martes, pero estuvo consolando y acompañado a sus compañeros de equipo tras la eliminación.
Jhow Benavidez no pudo avanzar con la máquina y así salió con su rostro lleno de tristeza.
Franklin Flores fue el otro jugadores que salió llorando tras la eliminación. La máquina ya tiene ocho años sin ganar un título. Buba López consoló al lateral zurdo que sigue sin ganar una copa a nivel profesional.
Roberto Osorto perdonó en el partido y también salió con el rostro lleno de amargura.
Al finalizar el partido, la mega barra estuvo afuera del portón donde sale Real España y Jhow estuvo hablando con ellos. Las autoridades estuvieron presentes para evitar el caos.
Aficionados del club aurinegro increparon a la pantilla afuera del Estadio Morazán tras eliminación de su equipo en las triangulares.