Decepción en Real España, lágrimas y temor por caos tras eliminación vs Motagua

El capitán Jhow Benavídez venció a Marlon Licona y mandó el disparo al fondo de la meta para colocar el 1-0 ante Motagua en San Pedro Sula. Real España se iba al descanso con la ventaja mínima y con la ilusión de seguir con vida en las triangulares para jugarse una 'final' con el Olimpia el próximo fin de semana. Pero, todo se desmoronó en la segunda parte.