Liga Nacional revela si se usará el VAR en las finales y posibles fechas

Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, declaró que el VAR no se usará en la final del actual torneo Apertura debido a que no hubo tiempo suficiente para la capacitación, y su debut está programado para el torneo Clausura 2026, luego de que las inspecciones de los estadios fueran aprobadas. Herrera también indicó que no se han fijado fechas específicas para las posibles finales y que los equipos participantes deberán ponerse de acuerdo, teniendo en cuenta las vacaciones de los jugadores y el inicio del campeonato en enero.

Respecto al formato triangular, reconoció que el "punto invisible no funcionó" como se esperaba porque varios equipos podían terminar con la misma cantidad de puntos, lo que impulsa la búsqueda de regulaciones alternativas para futuros torneos.



Entrevista a Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional

¿Qué aprendizaje le ha dejado esto a los federativos, ustedes como federativos, este nuevo formato de la Liga Nacional? Creemos que tuvimos que tener algunas normas de regulación para prevenir en caso de que algunos equipos participan con anticipación se clasificaran a la final y de esa forma tener todos los partidos con alguna motivación que pudiera generar algunas expectativas. Creo que el punto invisible no funcionó porque habían varios equipos que podían llegar a la misma cantidad de puntos y hay que buscar otro tipo de regulación. Y bueno, con este tema se podría llegar al siguiente torneo con esto de que si los equipos ya están clasificados, suspender jornadas porque prácticamente les sale mejor a los equipos económicamente, pagar una multa que presentarse No, no, no, se trata de una multa, se trata de que es fútbol profesional y como fútbol profesional tenemos que sacar todos los partidos que están programados en la liga nacional, no se trata de costos, de gastos, sino de la competencia que tiene que ser en igualdad de condiciones para todos.

Presidente, y el tema del VAR, se había mencionado de que ya íbamos a tenerlo en las triangulares al menos y aún no vemos nada, ya estamos a dos jornadas de que pueda finalizar. ¿Será para la final que vamos a tener este regalo de la Liga Nacional? No, yo creo que lo vamos a tener en enero. Creemos que no porque tenemos que hacer unas capacitaciones a nivel de Liga Nacional y ya no tenemos tiempo para ello. Así que se descarta el VAR para este torneo de apertura, pero está el anuncio para el clausura. Sí, está el anuncio para el clausura, ya estamos cerca, ya se hizo la inspección a cada una de las canchas y consecuentemente ya todas las canchas principales pasaron la aprobación y ya estamos listos para iniciar el VAR. Y con los equipos que tienen este tipo de deuda, presidente, ¿cómo se va a manejar esta inscripción para el siguiente torneo? Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que sucede, tenemos una asamblea en el mes de enero de este año buscando regular algunas condiciones y poder revisar las finanzas de los equipos para tomar algunas medidas preventivas. Nosotros creemos que hay que humanizar la liga y a todo jugador debe pagárselo el salario.