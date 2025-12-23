Olimpia toma decisión final con el futuro de Yustin Arboleda

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia ha sorprendido y en plena triangulares del torneo Apertura 2025 -2026 de la Liga Nacional de Honduras comienza a mover el mercado en cuanto a temas de renovaciones, salidas y fichajes. Primero, la noche del lunes sorprendió al informar la renovación de su entrenador Eduardo Espinel por un año más, poniendo fin a los rumores de una posible separación de cara a la próxima temporada.

Y ahora al mediodía de este miércoles, el equipo olimpista hizo oficial la continuidad de nada más y nada menos que Yustin Arboleda, el delantero colombiano que llegó al club procedente del Marathón en 2019 y le ha dado muchas alegrías al equipo más laureado del país. El anuncio se realizó el martes 23 de diciembre a través de las redes sociales del club, donde la institución despejó cualquier duda sobre el futuro del goleador tras rumores de una posible salida. Cabe señalar que Arboleda fue vinculado en los últimos días en la órbita del Comunicaciones de Guatemala, por lo que finalmente el conjunto albo le puso fin a esos rumores al renovarle. "El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año del delantero Yustin Arboleda Buenaños, quien continuará defendiendo los colores del Rey de Copas. Arboleda llegó al conjunto melenudo el 30 de diciembre de 2019, procedente del Marathón, club con el que conquistó un título de Liga Nacional y una Supercopa de Honduras. Desde su arribo a la cueva del León, el atacante ha sido protagonista de una etapa exitosa, ganando ocho campeonatos nacionales y la Liga de Concacaf 2022", señalaron.