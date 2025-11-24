Messiniti hace olvidar a Yustin Arboleda y supera récord histórico en Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Nicolás Ariel Messiniti es uno de los futbolistas sensaciones en el Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras y a base de goles tiene ilusionada a toda la afición del Club Deportivo Marathón. El atacante argentino fue anunciado el pasado mes de junio como refuerzo del conjunto verdolaga, llegó como un futbolista de bajo perfil e inclusive al inicio fue objeto de cuestionamientos por parte de un sector de la afición esmeralda.

El temor en los seguidores del panza verde era evidente ya que en el pasado varios extranjeros pasaron con pena y gloria, pero con el artillero ha sido todo lo contrario y su llegada ha sido un acierto por parte de la directiva y cuerpo técnico que encabeza Pablo Lavallén. Tras 18 jornadas disputadas en lo que va del Apertura 2025-2026, Messiniti suma 14 goles, siendo el máximo goleador del Marathón y mantiene una disputa por el liderato de goleo con Erick Omar Puerto, el artillero del Platense que lo supera con 15 dianas, solo una es la diferencia. Nicolás ha tenido un promedio muy alto de goles por cada 90 minutos: 0.87 goles/90′, de las 14 anotaciones, cuatro han sido de penal y ha podido lucirse con dos hat-trick, siendo su víctima en ambas ocasiones el Juticalpa FC que dirige José Humberto Rivera. A eso se le agrega que el sudamericano le marcó a otros clubes grandes del fútbol hondureño como ser Olimpia, al que le metió un doblete la tarde del domingo en el estadio Nacional de Tegucigalpa, además ya le anotó al Motagua, estando pendiente solo el vecino Real España. Inclusive, el romperredes del monstruo marcó un gol en el amistoso ante Pachuca de México en el partido en honor al Centenario de los verdes que finalizó empatado 1-1 en el tiempo reglamentario y en donde los Tuzos se impusieron en tanda de penales.

SUPERA A ARBOLEDA

La temporada de Nicolás Messiniti ha provocado que el argentino haya superado al último extranjero rentable que pasó por Marathón, nos referimos al artillero colombiano Yustin Arboleda. En el Torneo Apertura 2017, Arboleda Buenaños defendiendo la camiseta del monstruo verde fue el máximo goleador de ese campeonato con 13 dianas teniendo unos números espectaculares y siendo el jugador del exterior con más anotaciones de los verdes en un solo torneo. Ocho años después, Messiniti ha superado esa extraordinaria campaña de Yustin, ya que el cafetero llegó a los 14 tantos con la camiseta del equipo que este 25 de noviembre arriba a sus 100 años de Fundación.