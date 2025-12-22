Olimpia sorprende: Decisión final sobre futuro de Eduardo Espinel

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Olimpia Deportivo anunció de manera oficial la renovación de contrato del entrenador Eduardo Espinel Porley por un año más, junto a todo su cuerpo técnico, reafirmando así la continuidad del proyecto deportivo que encabeza el estratega uruguayo. La decisión fue comunicada a través de un comunicado dirigido a la afición, prensa deportiva y público en general. Bajo el mando de Espinel, el conjunto albo ha vivido una etapa de importantes logros, destacando la conquista del título número 39 de Liga Nacional, con el que Olimpia consolidó aún más su estatus como el club más laureado del fútbol hondureño. Su gestión se ha caracterizado por la disciplina, el orden táctico y una alta competitividad en cada torneo disputado.

En el torneo Apertura en curso, Olimpia conquistó la primera posición de la tabla, mostrando regularidad y solidez a lo largo del torneo. Actualmente, el equipo se encuentra a las puertas de clasificar a una nueva final, reflejo del trabajo sostenido entre el cuerpo técnico y el plantel de jugadores. Con esta renovación, la directiva olimpista ratifica su plena confianza en el proyecto liderado por Eduardo Espinel, apostando por la estabilidad como uno de los pilares fundamentales para seguir compitiendo al más alto nivel. La continuidad del entrenador busca dar seguimiento a una idea clara de juego y a una planificación a mediano plazo. Finalmente, el Club Olimpia Deportivo agradeció el compromiso y la profesionalidad mostrada por Espinel y su equipo de trabajo, reiterando su objetivo de seguir escribiendo páginas de gloria en la historia del Rey de Copas. La afición blanca celebra así la permanencia de un técnico que ha sabido responder con resultados y títulos.

Comunicado íntegro del Olimpia

El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año más al entrenador de nuestro primer equipo, don Eduardo Espinel Porley y su cuerpo técnico.