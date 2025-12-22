Marathón elige rival para la final, ¿quién está a cargo de la presidencia?

San Pedro Sula, Honduras.

Mario Berrios, director deportivo, y Rolin Peña, vicepresidente de Marathón, coincidieron en que el club atraviesa un momento clave tanto en lo deportivo como en lo institucional, resaltando los proyectos que se vienen impulsando en el equipo verdolaga. En entrevista exclusiva con Diario LA PRENSA, ambos señalaron que la clasificación a la gran final es el reflejo de una planificación sostenida, del respaldo al cuerpo técnico y de un plantel comprometido que entendió la idea de juego desde el inicio del torneo, destacando además el peso especial que tiene este logro en el año del centenario del club.

De cara a la final, Berríos y Peña indicaron que se analizarán todos los detalles deportivos y logísticos una vez definido el rival, ya sea Olimpia o Real España, sin descuidar la planificación del futuro inmediato. También abordaron la situación de varios jugadores que finalizan contrato, asegurando que se evaluará caso por caso, mientras que dejaron claro que el gran objetivo es levantar la décima copa de Marathón, un título que significaría un premio al trabajo realizado y un homenaje al esfuerzo colectivo del club y su afición.

Entrevista

¿Qué sensaciones hay? ¿Se consiguió al menos un primer paso hacia el objetivo que es estar en una final abre muchas puertas, Rolin Peña Primero con sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de poder estar en una nueva final y por otro lado, un poco nostálgico porque su presidente, Orinson Amaya, no puede disfrutar de una final más. Pero en términos generales creemos que lo que ha venido haciendo el equipo durante todo el torneo, con justicia, ha logrado el pase a la final. Y como director deportivo, su primera final ya en este nuevo ámbito dentro de la directiva Así es, contento de que se ha logrado el objetivo, se ha planificado paso a paso. Se ha conformado un equipo muy competitivo, muy organizado y lo ha demostrado a lo largo del torneo, haciendo la diferencia tanto en las vueltas como en la fase triangular. Contento por el resultado. ¿Por dónde pasa la solidez de este Marathón? Creo que empieza por el cuerpo técnico y por lo que han venido a implementar, un estilo de juego bien marcado que el equipo ha consolidado. Es el equipo que más anotó y el que mejor defensa tiene, y eso se reflejó partido a partido, logrando el objetivo. Este año es muy importante para el club, es el año del centenario y llegar a la gran final era lo que todos los aficionados esperaban Sin lugar a dudas, es un sueño y un objetivo trazado desde el inicio. Gracias al trabajo del cuerpo técnico y a los jugadores que entendieron la idea y los desafíos del club, se logró este resultado que nos llena de ilusión. Ya asegurada la final, muchos se preguntan dónde se va a jugar. ¿Yankel Rosenthal, Olímpico, Morazán? Primero hay que esperar el rival. Depende de eso. Tenemos la dicha de contar con tres estadios en la ciudad. El Yankel es nuestro estadio, pero hay que esperar y luego analizar qué es lo mejor para el equipo. Rolin, si es Real España u Olimpia, ¿cambia el escenario? Hay que tener cordura y tranquilidad, esperar a que salga el rival. Luego la parte deportiva valorará y se tomará una decisión deportiva y económica para el beneficio del club. Mario, Marathón ya está en la final. ¿A quién prefieren, Olimpia o Real España? Sinceramente me gustaría que fuera Real España por la condición de cerrar en San Pedro Sula. Es bonito levantar una copa en casa, pero es una final y al que toque hay que ganarle. Rolin, ¿final sampedrana o revancha contra Olimpia? Ambos rivales son difíciles. Coincido en que cerrar en casa siempre es bueno y, por la rivalidad, la ciudad anhela una final entre Marathón y Real España. Pero no depende de nosotros. Al final gana San Pedro Sula con una final así.

Mario, en su primera experiencia como director deportivo, ¿qué tan satisfactorio es llegar a una final? Contento como marathonista. Siempre he sido de bajo perfil, no me interesan los logros personales sino los del club. Lo importante es que Marathón pueda obtener un campeonato más. ¿Es el momento de los equipos sampedranos? Siempre será buen momento darle esa alegría a la ciudad. Hoy existe la posibilidad y lo importante es el bien de la institución y que la gente disfrute como lo hizo con el pase a la final. Con tantos días de ventaja antes de la final, ¿cómo se preparan? Es complicado porque no hay fecha específica. No sabemos cuándo se va a jugar, eso molesta porque no se puede planificar correctamente. No es tanta ventaja como parece, pero se aprovecha para recuperar jugadores.



¿Cómo acatan esto los futbolistas? Es incómodo para todos, especialmente para los jugadores y el cuerpo técnico. Ha sido un cúmulo de situaciones, suspensiones, selección, torneo internacional. Los jugadores también tienen familia y la incertidumbre afecta. Mario, ¿este formato ha quedado a deber? El formato no. Todos lo aprobamos al inicio. Nadie esperaba ciertos resultados que alteraron el calendario. Marathón ratificó lo que hizo en las vueltas y aseguró su pase antes. Rolin, ¿qué ha dicho la Liga sobre el último partido ante Olancho? Nos debemos a la Liga y debemos acatar decisiones. Mañana habrá una reunión de Junta Directiva donde se tratarán estos temas y ahí expondremos nuestro punto de vista. ¿Sienten falta de respeto cuando minimizan el trabajo de Marathón? Son opiniones. Los números hablan: somos el equipo que más anotó, mejor defendió y sacó diferencia en las vueltas. Marathón ratificó lo hecho y hoy está en la final. 50 goles a favor, 13 vallas invictas, ¿el gran responsable es Pablo Lavallén? Primero el presidente, que creyó en el proyecto, y luego Pablo, que armó un equipo competitivo que la afición disfruta. Es mérito de ambos. ¿Cómo se maneja el equipo tras el fallecimiento de Orinson? No ha sido fácil. Es duro para todos, pero es de felicitar el compromiso de jugadores y cuerpo técnico. Esto los ha unido y queremos lograr el título para ofrendárselo a él. ¿Cómo se distribuyen ahora las labores sin Orinson? Sustituirlo es imposible, pero dejó una estructura clara. La Junta Directiva se ha unido con un solo objetivo: darle esa satisfacción a su familia y al club. ¿Qué rol ha tomado la familia de Orinson? Han estado muy cerca, apoyando moralmente y pendientes de detalles que manejaba él. Solo tenemos agradecimiento hacia su esposa e hijos. ¿Han existido problemas legales o administrativos por su ausencia? No me gustaría entrar en detalles. El equipo poco a poco está tomando regularidad y operando de manera normal, con la Junta Directiva resolviendo los temas correspondientes.

En aquel día del centenario, Orinson anunciaba que el Yankel iba a estar iluminado para el 2026. ¿Eso sigue en pie o se va a parar por un tema de quién? ¿Era Orinson quien llevaba toda esta función? Miren, en este momento hay varios proyectos. Uno de ellos que ya Orinson había confirmado. Obviamente ahorita estamos en una etapa prácticamente de transición, que también contaba con el apoyo de la Junta Directiva para realizar la transición. Creo que en este momento la Junta Directiva se ha querido enfocar estrictamente en lo que es este torneo, en lo que es la calidad de los equipos. Siempre dentro de una pirámide no debe estar el pico, debe estar la parte superior.



¿Quién es la cabeza hoy en el Marathón? ¿Quién está en este momento? No, la verdad que no hay. Es mentira venir y decir que hay. Se perdió al presidente, se perdió la cabeza. Y bueno, está un grupo de directivos tratando de apoyar. Pero la realidad es que se ha perdido, creo que el pilar fundamental en todo lo que era la estructura del equipo. Pero esta es una institución que debe continuar y a poco se está tratando de reorganizar. Y ojalá que por el bien de la institución se puedan tomar las mejores decisiones, gente con el compromiso, con el sentimiento por el equipo, que quiera venir a aportar y a tratar de tal vez no hacer crecer lo que Orinson estaba haciendo en la institución, sino que al menos mantenerla. Que no va a ser fácil, pero esperamos que al menos se pueda hacer eso. ¿Usted cómo describiría este 2025, o al menos este último semestre, de su vida en general? Todo desde el momento que dicen que perdido va a ser el director deportivo del equipo hasta el día que estamos en finales de entrevista. Pues como todo siempre, desde aprendizaje. La verdad que contento por lo que en lo deportivo se está viviendo ahorita al final, que es estar en una final. No es fácil y se ha logrado el objetivo. Es difícil porque se ha perdido una gran persona, un amigo, un presidente que marcó un antes y un después en la historia del Marathón. Y bueno, esto es lo que nos ha conllevado este 2025. Esperamos que el 2026 pueda ser mejor en muchos aspectos. Y siempre, como decimos los vecinos, Orinson ha dejado una huella imborrable. Y ojalá que eso sirva como un legado que él ha dejado y que se pueda continuar. Mario Berríos, pasando ya a un tema con el plantel, en la parte futbolística. Hay varios jugadores que terminan contrato, hay jugadores que han venido siendo titulares. ¿Cómo se ha gestionado esta plática? ¿Ya hay acuerdos con algunos jugadores? Bueno, ya con la mayoría se había llegado a un acuerdo, como lo dice, pero era con Orinson. Ahora sin duda que la cosa cambia y hay que ver cómo se puede sobrellevar esto. Tratar de hacer lo mejor para el equipo, pero sin duda que hay un cambio. Estamos en espera. Ahorita lo que se está trabajando es tratar de lograr este objetivo que es el campeonato y luego ver qué va a continuar. Con las palabras que escucho de ambos, el objetivo es ser campeón y luego tal vez comenzar de un punto inicial en el 2026 para adelante. ¿Así es? Sí, porque las circunstancias así lo ameritan. Creo que debemos de ir caminando poco a poco con los objetivos que ya estaban trazados. Debemos de continuar. El más cercano es este, jugar la final. Obviamente después vendrá lo que es la parte deportiva, que ya se habían valorado muchas cosas, y lo que va a venir es la parte administrativa. ¿Cómo el club va a caminar? Somos una institución que tenemos un orden jerárquico que se establece con vicepresidencias, después vienen secretarías, localías, etcétera. Y va a ser importante, una vez finalizado este torneo, la reunión o una asamblea donde todos los que forman parte del Marathón puedan opinar y puedan definir qué es lo que viene para el equipo. Obviamente de entrada yo creo que hay que continuar con los proyectos que han quedado. Superar lo que se ha hecho va a ser muy difícil, muy difícil, pero creo que hay muchos de los proyectos que se deben de continuar para el beneficio de la institución y que se mantenga este crecimiento. Sobre eso, Rolin, hay exdirectivos que han llamado a la institución para ofrecerse como esas personas que puedan seguir este mando del equipo, como Tuky Bendaña o un representante de los Rosenthal, exdirectivos que en su momento tuvieron mucho peso en el Marathón Fíjense que en este momento, lo voy a ser honesto, lo que se ha querido sumar es gente a ayudar al equipo. Nadie ha dicho esto o lo otro porque se quedó establecido en una reunión de Junta Directiva que hasta la finalización del torneo el presidente sigue siendo Orinson Amaya. Por lo tanto, yo lo que valoro en este caso es que se ha acercado mucha gente de grupos de apoyo, diferentes directivos, exdirectivos, etcétera, a querer apoyar al equipo. Y eso es bueno porque estamos pensando en Marathón como institución, no en una persona. El título, la décima, ¿tiene que llegar hoy? ¿O hay tiempo todavía de espera? No, ya estamos ahí. Creo que es el deseo de todos. Creo que se ha hecho un gran torneo y nos falta gratificarlo con ese campeonato. Creo que es el momento de levantar la décima.

¿No se puede esperar más? Creo que ya no. Ya se hizo todo. Ahora toca dar lo último y poder levantar la décima. Hay un dicho que dice que hasta la tercera es la vencida. Marathón ha peleado dos finales en los últimos cuatro años, con Héctor Vargas y con el profesor Hernán Medina. ¿La tercera tiene que ser la vencida ahora? Sí, es ahora. Es la tercera, es la vencida. Es como la queremos buscar. Es la copa que todos los marathones deseamos y creo que está esa convicción en cada uno de los que tenemos un sentimiento por este club. Rolin, miro mucha más madurez en este equipo que en 2023. Veo a Isaac con mayor responsabilidad, a Damián más afianzado, a Chelito más afianzado, a Samuel Elvir con mayor crecimiento. Veo un equipo mucho más maduro Sí, sin lugar a dudas. Estos jugadores que mencionas ya tienen 40 o 50 partidos más, lo que significa experiencia en Liga Nacional. Algunos están en su tercera final y lamentablemente no la habíamos ganado. Acá se les da por ellos porque están pasando un gran momento, tienen un gran nivel, se han sacrificado mucho y muestran un enorme compromiso en todo el plantel. Esperemos que esta vez Dios y el fútbol nos beneficien.

