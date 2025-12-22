Olancho jugará ante Platense sin su primer equipo, ¿qué pasó?

Olancho, Honduras.

Y es que el Grupo B de las triangulares se decidió la tarde del domingo en el estadio Excélsior de Puerto Cortés ya que Marathón selló su pase a la final tras empatar 2-2 ante Platense , por lo que escualos y olanchanos le dijeron adiós a la posibilidad de ser finalistas.

Los Potros del Olancho FC se unieron este fin de semana a los equipos que oficialmente quedaron sin opciones de poder pelear por el título del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Pese a que ya no tienen oportunidades, los potros y el tiburón deberán de enfrentarse este miércoles 25 de diciembre a las 5 de la tarde en plena Navidad en duelo que se realizará en el estadio Juan Ramón Brevé.

De cara al compromiso, Diario LA PRENSA conoció de que Olancho FC tomó la sorprendente decisión de encarar su encuentro deportivo ante los escualos con su equipo de reservas y no con su mejores figuras.

Tanto jugadores nacionales y los extranjeros de la primera plantilla entrenaron por última vez la tarde de este lunes ya que cerraron filas, por lo que el martes recibirán sus respectivos salarios.

Es importante recalcar que su entrenador Reynaldo Tilguath estará dirigiendo a los chicos de las reservas.

En el calendario de los Potros, también está programado tener que viajar a San Pedro Sula para enfrentar el domingo 28 de diciembre al Marathón, pero por ahora se desconoce si dicho juego se jugará tal y como está establecido.

Cabe señalar que hace unos días atrás, Samuel García, presidente del Olancho FC, amenazó con retirar al equipo por una polémica arbitral en el encuentro donde empataron 1-1 contra Platense en Puerto Cortés.

"Yo creo que este es el mejor momento de retirarnos. Lo que viene es la desafiliación del equipo, lo van a desafiliar porque necesitan meter un equipo de San Pedro Sula, porque eso es lo que quieren, tener un Victoria y un Choloma para meterle 5 a 0 y 7 a 0", lanzó el directivo del fútbol hondureño que ha sido crítico de la actual dirigencia de la FFH.