Tilguath revela razón que le dijo el árbitro para pitar el final del partido

Puerto Cortés, Honduras.

Reynaldo Tilguath, entrenador del Olancho FC, se refirió al empate que tuvo su equipo de visita ante el Platense, también comentó las posibilidades que tienen de llegar a la final y de lo difícil que es el grupo con delanteros tan goleadores que hay. Al final del partido se dio un momento polémico, el árbitro Julio Güity dio por finalizado el partido cuando antes había sancionado tiro libre a favor de los potros al filo del área que defendían los escualos. También lanzó duras críticas a los cambios que hizo (Henry Gómez, Yeer Gutiérrez y Marlon Ramírez), quienes para él entraron a pararse.

LAS DECLARACIONES DE REYNALDO TILGUATH:

¿Qué análisis le deja o cómo describe el desenvolvimiento de su equipo? Contento porque se logra sumar en una cancha difícil, pero a la vez molesto con mi persona porque fui, y creo que el que puso en riesgo el partido fui yo, aposté por otra cosa y al final no salió. Los que entraron no entraron en nada, Platense no sometió. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Los cambios repentinos en el partido anterior y en este se vuelven a dar. ¿Por qué motivo son? ¿En realidad es falta de entendimiento de los jugadores a su sistema de juego? Uno quiere ver un poquito más físico, la cancha estaba pesada, Calix lo estaba resintiendo, Sander andaba con un dolor de cabeza y lo mismo Alex. Por eso los cambios, pero al final los que entraron pues entraron a pararse, al final estaban jugando con ocho y así es muy difícil que un partido lo saques, es muy complicado.