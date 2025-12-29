Deja el fútbol de México y decide fichar por Real España: La máquina se refuerza

San Pedro Sula, Honduras.

Diario LA PRENSA conoció en primicia que el Real España cerró el fichaje del defensor central uruguayo Juan Manuel Capeluto, quien se convierte en nuevo refuerzo del conjunto aurinegro de cara a la próxima temporada. La dirigencia catedrática logró asegurar la llegada del zaguero para fortalecer la primera línea del equipo sampedrano.

Capeluto arriba procedente del Correcaminos de México, club que milita en la Liga de Expansión, donde tuvo participación en cinco partidos durante su más reciente etapa. Su paso por el fútbol mexicano le permitió sumar experiencia internacional y mantener ritmo competitivo antes de concretar su retorno a Centroamérica. El defensor charrúa no es un desconocido en el balompié hondureño, ya que regresa al país tras haber militado en el Juticalpa FC. Con el conjunto olanchano, Capeluto fue parte importante del plantel que logró el ascenso a la Primera División, dejando una grata impresión por su solidez defensiva.