Gran Final: Definidos los árbitros de la revancha Olimpia vs Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

La final de vuelta entre Olimpia y Marathón ya tiene cuarteta arbitral designada. Después que la Comisión Nacional de Arbitraje le haya dado la confianza a Nelson Salgado de haber sido el principal para el partido de ida, ahora el protagonista será otro. El encuentro de ida finalizó con un vibrante empate 2-2 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo marcaron para los Verdolagas, mientras que Emanuel Hernández y Yustin Arboleda anotaron para los Merengues.

Dicho compromiso estuvo cargado de polémica arbitral, ya que los entrenadores de ambos clubes manifestaron, tras el pitazo final, su inconformidad por algunas decisiones tomadas por el árbitro principal, Nelson Salgado. “La preocupación más grande que tengo es que no nos favorezcan, pero que tampoco nos perjudiquen”, expresó el técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, de cara al duelo decisivo de la Gran Final. Por su parte, el entrenador del Marathón, Pablo Lavallén, se mostró molesto por un gol anulado a Henry Figueroa en el primer tiempo. “Vamos a tener que luchar contra todo. Lamentablemente esto no tendría que pasar si, como en todas las ligas del mundo, existiera la tecnología. Pero acá parece que no la quieren traer; por algo será. Saquen sus propias conclusiones”, declaró el estratega argentino. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Este lunes en horas de la tarde, se conoció a los que se encargarán de impartir justicia en el último partido de un Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras que ha sido atípico por diferentes circunstancias. Lo que era un secreto a voces se confirmó, el árbitro central que pitará la Gran Final del balompié hondureño es el experimentado árbitro mundialista Said Martínez, de 34 años de edad, quien es internacional desde 2017 y uno de los árbitros más destacados de la Concacaf.

"El matemático", originario de la ciudad de Tocoa, tendrá una nueva final en su exitosa carrera en la Liga Nacional de Honduras en donde se espera que su trabajo sea impecable desde el pitazo inicial en un partido que se realizará en el estadio Nacional Chelato Uclés de la capital Tegucigalpa. A Said lo estarán acompañando como asistentes los también experimentados Walter López y Christian Ramírez, mientras que de cuarto árbitro completa la cuarteta Armando Castro.

Fecha y reglamento para la Gran Final