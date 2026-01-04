Olimpia vs Marathón: Reglamento, fecha y horario de la Gran Final de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón y Olimpia nos regalaron un partidazo de ida de la Gran Final de Liga Nacional que terminó 2-2 y dejan la moneda en el aire para el partido de vuelta, donde el home club será el elenco dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel. No obstante el campeón del torneo Apertura 2025-2026 se definirá en el estadio Nacional de Tegucigalpa, donde el viejo león será local ya que fue el líder de las vueltas regulares y por eso goza de ese beneficio en esta definición del título.

El partido de vuelta está programado para el miércoles a las 7:00 de la noche, en un día poco habitual para el grito de campeón del torneo hondureño que se alargó por diferentes factores como el tema selección, elecciones presidenciales y el formato. Para el último duelo del torneo hondureño los precios de la boletería fueron confirmados por la directiva alba desde antes de año nuevo. La localidad más barata es la de Sol con un precio de 250 lempiras; Sombra tiene un coste de 500 lempiras y Silla 1,000 lempiras, con la excepción que los niños pagan boleto completo en todas las localidades.

Reglamento

En esta serie de final entre olimpistas y marathones no hay ventaja deportiva para ninguno, no vale el gol doble de visita, ni la posición en la tabla. Absolutamente nada. Es decir, el campeón saldrá del que domine el marcador global. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En caso que los blancos y verdes igualen en los 180 minutos, el partido se irá hasta los tiempos extras y si ahí persiste el empate, el ganador del campeonato saldrá desde la tanda de penales.

Fecha y horario