Marathón vs Olimpia EN VIVO, Final Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Se acabó la espera: El Marathón y Olimpia abren este domingo la final del torneo Apertura de Honduras, un duelo que pondrá a prueba la hegemonía del equipo más laureado del país frente a un rival que busca su décima corona, con técnicos extranjeros en los banquillos. El partido de ida se jugará en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, donde el Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, ejercerá de anfitrión ante el vigente campeón, en una serie que supone la decimotercera final entre estos dos clubes.

Las estadísticas favorecen a los “leones” del Olimpia, que han salido victoriosos en nueve de los doce enfrentamientos previos entre ambos equipos. Marathón, conocido como el ‘Monstruo’, llegó a esta final tras liderar con solvencia su grupo en la fase de triangulares, en la que superó al Olancho y al Platense. Con una victoria decisiva en la última jornada de esa ronda, el equipo de Lavallén ratificó su buen momento futbolístico y se consolidó como aspirante a romper la hegemonía del Olimpia. El club sampedrano, único de la liga con estadio propio -el Yankel Rosenthal- con capacidad para 5.000 espectadores, es tercero en afición y cuarto en número de títulos, y dedicará la final a su presidente, Orinson Amaya, fallecido a inicios de diciembre tras sufrir un infarto. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Por su parte, Olimpia, primer clasificado en la fase regular y el equipo más popular de Honduras, selló su boleto a la final tras dominar su grupo en las triangulares, dejando en el camino al Motagua, su vecino y eterno rival, y al Real España. El equipo de Espinel mostró su jerarquía al terminar invicto en esta ronda decisiva, asegurando la oportunidad de defender su corona.

Desde la fundación de la Liga Profesional en 1965, el cuadro capitalino ha acumulado 39 trofeos y ahora busca alcanzar la histórica cifra de 40 copas. La final del Apertura hondureño se decidirá en partido de vuelta el próximo día 7 de enero en el Estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, donde el Olimpia cerrará la llave como local.

Seguridad

Unos 1.500 policías formarán parte del dispositivo de seguridad diseñado por las autoridades hondureñas para el partido entre Marathón y Olimpia. Asimismo, habrá también policías municipales que auxiliarán en el orden dentro y fuera del estadio. La Liga Nacional y los clubes involucrados en la gran final, Marathón y Olimpia, han tenido el congresillo de seguridad para acuerpar el partido de la gran final ida.

En la reunión se informó que participarán 1000 policías en seis cordones de seguridad y unos 500 adicionales en los perímetros en motos para brindar máxima seguridad para los aficionados que lleguen al estadio. Asimismo, habrá también policías municipales que auxiliarán en el orden dentro y fuera del estadio. Se contará como es habitual, con personal de las beneméritas instituciones como los Bomberos, Cruz Roja y miembros de COPECO, quienes estarán prestos a auxiliar a los presentes a la gran final. También se confirmó que habilitarán una sala de crisis para ayudar en caso de ser necesario al aficionado y una sala del 911 en apoyo a las fuerzas del orden.

Encargados de impartir justicia

La Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) hizo oficial en las últimas horas la cuarteta de árbitros que estará a cargo de impartir justicia en el primer pulso para definir al próximo monarca del balompié hondureño. El experimentado Nelson Salgado fue el elegido para ser el juez principal del encuentro y estará acompañado por Leonidas Hernández y Juan Otero como sus asistentes. El cuarto árbitro será Jefferson Escobar. Cabe destacar que Salgado es uno de los árbitros más destacados del ámbito nacional en la actualidad y hace unos meses dirigió la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Alajuelense.

Horario y dónde verlo