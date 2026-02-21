  1. Inicio
Olancho FC vs Marathón, EN VIVO hoy en Liga Hondubet: hora y dónde ver

Con apenas un punto de diferencia en la tabla, Olancho FC y CD Marathón protagonizan uno de los partidos más atractivos del fin de semana.

Este sábado continúan las emociones de la jornada 7 con el partidazo entre Olancho y Marathón en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. El compromiso arranca a las 5:15 PM y promete ser un choque vibrante, con dos equipos que atraviesan un buen momento y que saldrán decididos a imponer condiciones desde el primer minuto.

Este encuentro tiene un sabor especial, ya que ambos clubes pelean por quedarse con el segundo lugar de la tabla. CD Marathón llega con siete unidades y la motivación de dar el golpe como visitante, mientras que Olancho FC es tercero con ocho puntos y buscará hacer respetar su casa para consolidarse en la parte alta.

La afición espera un partido intenso, con emociones en ambas áreas y mucha lucha en el mediocampo. Más que tres puntos, está en juego el orgullo y la posibilidad de mantenerse en la pelea por los primeros puestos en una jornada que puede marcar el rumbo del campeonato.

El juego tendrá un horario de comienzo a las 5:15 pm, hora de Honduras. Será transmitido por Deportes TVC y se podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.

Redacción La Prensa
